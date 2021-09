Άρωμα γυναίκας στην εξουσία – Οι κυρίες που κυβερνούν τον κόσμο στο Ιnfographic

Χαλκιδική: Η στιγμή που τροπική καταιγίδα σαρώνει παραλία – Δείτε τον κόσμο που τρέχει να φύγει Χαλκιδική: Η στιγμή που τροπική καταιγίδα σαρώνει παραλία – Δείτε τον κόσμο που τρέχει να φύγει Η κακοκαιρία χτύπησε και τη Χαλκιδική. Σκάφη σε παραλία κόντεψαν να βυθιστούν ενώ οι ομπρέλες κατέληξαν μέσα στη θάλασσα… Το δυνατό μπουρίνι σάρωσε παραλίες και στη Χαλκιδική το απόγευμα του Σαββάτου. Πιο συγκεκριμένα στη Συκιά, ο δυνατός αέρας σε συνδυασμό με τη βροχή τα πήρε όλα και τα σήκωσε στην παραλία Τηγάνια. Στο βίντεο βλέπουμε τι συνέβη όταν κόσμος που έκανε μπάνιο, αντιλαμβάνεται πως αυτό είναι επικίνδυνο. Με γρήγορες κινήσεις οι περισσότεροι τρέχουν προς την στεριά. Εκεί όπου κάποιοι αρχίζουν να μαζεύουν τσάντες και ομπρέλες για να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα, τα κύματα που δημιουργήθηκαν ήταν τόσο μεγάλα με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν σκάφη να βυθιστούν. Advertisement You can close Ad in 5 s Πολύ γρήγορα άδειασε η παραλία, ενώ ο δυνατός αέρας έπαιρνε τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του thes.gr από το σημείο… Προβλήματα από ξαφνικό μπουρίνι είχαμε νωρίτερα και στη Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της πόλης. Σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.