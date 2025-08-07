Έφτασαν στο Κλειδί Σιντικής οι πρώτοι 300 μετανάστες από την Κρήτη

Σε εξέλιξη η διαδικασία τακτοποίησης και καταγραφής των 300 μεταναστών που μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στη Δομή στο Κλειδί Σιντικής

Λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι της Τρίτης 29 Ιουλίου, έφτασαν στη Δομή Φιλοξενίας στο Κλειδί Σιντικής 300 μετανάστες, οι οποίοι είχαν προηγουμένως μεταφερθεί από την Κρήτη στην Καβάλα με αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού.

Το πλοίο κατέπλευσε στις 07:00 το πρωί στο λιμάνι «Φίλιππος Β΄» της Καβάλας. Στη συνέχεια, για τη μετακίνησή τους προς τη Δομή, χρησιμοποιήθηκαν 40 αστυνομικά οχήματα τύπου «κλούβα», συνοδευόμενα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η πομπή της αστυνομίας ξεκίνησε λίγο πριν τις 10:00 π.μ., με τελικό προορισμό τη Δομή στο Κλειδί, όπου οι μετανάστες σταδιακά εισέρχονται και εγκαθίστανται στους οικίσκους φιλοξενίας.

Η επιχείρηση μεταφοράς διεξήχθη με συντονισμό των αρμόδιων αρχών, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η διαδικασία τακτοποίησης και καταγραφής των μεταναστών εντός της Δομής, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει με όρους κλειστής δομής για όσο διάστημα διαρκέσει η τρίμηνη