Αντιπρόεδρος των Νέων Αυτοδιοικητικών Ευρώπης ο Σερραίος Β. Βαδαρλής

Η επιλογή του για την θέση αυτή αποτελεί μοναδικό γεγονός για τον Δήμο Βισαλτίας και δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στον σερραϊκό τόπο, γεμάτο από νέες ευκαιρίες επενδυτικών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών σχεδίων

Μεγάλη επιτυχία και τιμή για τον Δήμο Βισαλτίας αποτελεί η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου, κυρίου Βάϊου Βαδαρλή, στην θέση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Think Tank Συμβουλίου: «Ευρωπαίοι Νέοι Αυτοδιοικητικοί» – Committee of Young Europeans Elected in Cities and Regions. Ο κύριος Βαδαρλής ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο αποτελεί το μοναδικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης νέων Αυτοδιοικητικών που προέρχεται από τον Νομό Σερρών.

“Η επιλογή του για την θέση αυτή αποτελεί μοναδικό γεγονός για τον Δήμο Βισαλτίας και μας γεμίζει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στον τόπο μας γεμάτο από νέες ευκαιρίες επενδυτικών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών σχεδίων”, αναφέρει σε ανακοίνωση ο δήμος Βισαλτίας.

Η δημιουργία των Νέων Ευρωπαίων Αυτοδιοικητικών – Committee of Young Europeans Elected in Cities and Regions, με την επωνυμία European Local Leaders (ELL) γίνεται για πρώτη φόρα στην Ευρώπη και είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκινάει από την Ελλάδα, με μέλη αιρετούς νέες και νέους από κάθε σημείο της Ευρώπης έως 40 ετών (ELL U40).

Ο κύριος Βαδαρλής σε σχόλιο του αναφέρει: «Ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών, Νεκτάριος Καλαντζής, είναι ένας νέος άνθρωπος της Αυτοδιοίκησης με όραμα και όρεξη για προσφορά και με επέλεξε από το νομό Σερρών για τη θέση του Αντιπροέδρου Νέων Αυτοδιοικητικών Ευρώπης. Αυτό σίγουρα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα προσωπικά αλλά και το Νομό μας! Με όλες μου τις δυνάμεις θα σταθώ αντάξιος των προσδοκιών και των απαιτήσεων της θέσης αυτής.

Στην προσπάθεια να προωθήσουμε και να συμβάλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για την τοπική διακυβέρνηση, δημιουργούμε το πρώτο ευρωπαϊκό think tank με την επωνυμία European Local Leaders (ELL) για νέους εκλεγμένους σε πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης.

Η κλιματική αλλαγή, οι έξυπνες εφαρμογές (smart cities), η χρήση των νέων τεχνολογιών, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η αστικοποίηση, σε συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως και η αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας, θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της νέας γενιάς αιρετών στις πόλεις της Ευρώπης, όπου με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας από άλλες πόλεις, είναι ο μόνος τρόπος να κάνουμε τις πόλεις μας πρωτοπόρες και πιο δημιουργικές».

Με αφορμή τα παραπάνω ο Δήμαρχος Βισαλτίας, Αθανάσιος Μασλαρινός σε σχόλιό του αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια! Και σε ανώτερα! Τιμάς επάξια την δημοτική παράταξη μας “Ενωμένοι για την Βισαλτία” και όλη την Βισαλτία! Παντού μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε σε δρόμους προόδου, ανάπτυξης και ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών, στους οποίους εσείς οι νέοι είστε η εγγύηση για το αύριο».

#pgnews

#ΤΟΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ