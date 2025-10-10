«Απογευματινό Αρχονταρίκι» από τον Ιερό Ναό Αγ.Γεωργίου Νιγρίτας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέλοντας να ανταποκριθούμε σε ένα από ετών αίτημα αρκετών ανθρώπων, από την πόλη μας και εκτός, κυρίως νέων ανθρώπων, που ζητούν την πνευματική ενίσχυση, την γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη και ζωή, διοργανώνουμε συναντήσεις συζήτησης και συμπροβληματισμού με το όνομα ¨Απογευματινό Αρχονταρίκι¨ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της ενορίας μας.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ανά δεκαπενθήμερο, μετά την Παράκληση στην Παναγία της Τετάρτης, και σε αυτές θα αναπτύσσονται θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους αλλά και τις οικογένειες.

Θα υπάρχει δυνατότητα να τίθενται ερωτήματα και να ακολουθεί εποικοδομητική συζήτηση πάνω σε αυτά και σε άλλα επίκαιρα θέματα που μάς απασχολούν όλους!

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ.

Σας περιμένουμε!

Πρόγραμμα Ακολουθιών Οκτωβρίου

Παρασκευή 3/10

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Παναγίας της Ελεούσης.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Σάββατο 4/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Κυριακή 5/10 Β΄ΛΟΥΚΑ

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Θωμά στην Παλαίστρα.

Δευτέρα 6/10 Αγίου Αποστόλου Θωμά.

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Θωμά στην Παλαίστρα.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Τρίτη 7/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Τετάρτη 8/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση στην Παναγία την Ελεούσα.

Πέμπτη 9/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Παρασκευή 10/10

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Σάββατο 11/10

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Κυριακή 12/10 Δ΄ΛΟΥΚΑ.

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Δευτέρα 13/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Τρίτη 14/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Τετάρτη 15/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση στην Παναγία την Ελεούσα.

Πέμπτη 16/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Παρασκευή 17/10

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Παναγίας της Ελεούσης.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Σάββατο 18/10

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Κυριακή 19/10 Γ΄ΛΟΥΚΑ

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Δευτέρα 20/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Τρίτη 21/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Τετάρτη 22/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός και Παράκληση στην Παναγία την Ελεούσα.

Πέμπτη 23/10

8.00 π.μ. Όρθρος.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Παρασκευή 24/10

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής.

4.30 – 5.45 μ.μ. Τρισάγια στα Κοιμητήρια.

6.00 μ.μ. Εσπερινός και Τρισάγιο υπέρ των Κεκοιμημένων.

Σάββατο 25/10 Ψυχοσάββατο Αγίου Δημητρίου.

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.

Κυριακή 26/10 ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ- Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

7.30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ. Εσπερινός.