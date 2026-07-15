Αστυνομικοί απέτρεψαν την εισαγωγή ναρκωτικών και κινητού στις φυλακές Νιγρίτας

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το Σωματείο, αναφέρεται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τους συναδέλφους Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους της Εσωτερικής Φύλαξης, οι οποίοι, κατά τη διενέργεια ελέγχου ρουχισμού και συγκεκριμένα σε πετσέτες που παρέδωσε επισκέπτης προκειμένου να δοθούν σε κρατούμενο,

εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες, αποτρέποντας την εισαγωγή τους στο κατάστημα.

Παράλληλα, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον συνάδελφο που, κατά τη διαδικασία παραλαβής μεταγωγής κρατουμένων, με την επαγρύπνηση, την παρατηρητικότητα και τον επαγγελματισμό του απέτρεψε την προσπάθεια εισαγωγής κινητού τηλεφώνου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα από κρατούμενο.

Οι ενέργειες αυτές αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα υψηλού αισθήματος ευθύνης, επαγγελματικής συνέπειας και προσήλωσης στο καθήκον, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων στη διασφάλιση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος.

Το Σωματείο Εργαζομένων Σ.Κ. Νιγρίτας συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, προστατεύοντας την ασφάλεια του καταστήματος και υπηρετώντας με συνέπεια την αποστολή του Σωφρονιστικού Συστήματος.