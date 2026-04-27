Βαλταδώρου: «Τι συμβαίνει τελικά με το Δημόσιο ΚΤΕΟ στο νομό μας;»

«Εδώ και μήνες παραμένει κλειστό, χωρίς καμία δικαιολογία, εις βάρος της τσέπης των Σερραίων πολιτών» αναφέρει η κ. Βαλταδώρου

Για παραλείψεις που επιβαρύνουν άμεσα την τσέπη των Σερραίων πολιτών κάνει λόγο η Περιφερειακή Σύμβουλος Σερρών και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Καλλιόπη (Κέλυ) Βαλταδώρου, με αφορμή την αναστολή λειτουργίας (εδώ και μήνες) του Δημοσίου ΚΤΕΟ Σερρών, μετά τη συνταξιοδότηση του Προϊσταμένου του στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει, «Εδώ και μήνες παραμένει κλειστό, χωρίς καμία δικαιολογία, εις βάρος της τσέπης των Σερραίων πολιτών αλλά και της αρχής της χρηστής, πάνω απ’ όλα αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Μετά τη συνταξιοδότηση του Προϊσταμένου του ΚΤΕΟ στo τέλoς Δεκεμβρίου του 2025, (συνταξιοδότηση που ήταν γνωστή στην ηγεσία της Αντιπεριφέρειας, εδώ και 5 μήνες τουλάχιστον) ακόμη δεν έχει υπογραφεί η απόφαση ορισμού νέου προϊσταμένου και παραμένει κλειστό.

Έτσι, έως και σήμερα, δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των Σερραίων πολιτών από την Δ/νση Μηχανολογικού Σερρών και οι κάτοχοι οχημάτων υποχρεούνται να απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με αυξημένο κόστος, για τον έλεγχο του οχήματος τους.

Γιατί δεν φρόντισε η Αντιπεριφέρειά μας για την έγκαιρη τοποθέτηση προϊστάμενου στο δημόσιο ΚΤΕΟ (σήμερα υπηρετούν τουλάχιστον 2 έμπειροι υπάλληλοι στο Μηχανολογικό Γραφείο Σερρών, που διαθέτουν την πιστοποίηση που απαιτεί ο νόμος), ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας, απαραίτητης και υποχρεωτικής;

Γιατί η γενικότερη απαξίωση και υποστελέχωση της νευραλγικής αλλά για το δημόσιο συμφέρον (και της πλέον προσοδοφόρας και τα ταμεία της περιφέρειας μας) Δ/νσης Μεταφορών Σερρών; (Από 40 υπαλλήλους που διέθετε, πλέον υπηρετούν μόλις 15 μόνιμοι υπάλληλοι)

Γιατί αναγκάζονται οι Σερραίοι πολίτες να καταβάλλουν το, αυτονόητο, υπερβάλλον κόστος σε ιδιωτικές εταιρείες;

Υπάρχει τελικά, πειστική όμως, απάντηση για την καθυστέρηση της διοίκησης;»