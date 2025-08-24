Βυτιοφόρο έπεσε σε κανάλι στον δρόμο για τη Νιγρίτα

Ο οδηγός του βυτιοφόρου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του σε κανάλι πριν τις φυλακές Νιγρίτας

Σοβαρό περιστατικό με ανατροπής βυτιοφόρου σημειώθηκε το πρωί στην Ε.Ο. Σερρών Νιγρίτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤnews, ο οδηγός του βυτιοφόρου για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του σε κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου το οποίο είχε φορτίο με λύματα, ο οποίος έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.