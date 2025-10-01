Δασαρχείο Νιγρίτας: Καυσοξύλευση σε πουρνάρι και γαύρο μόνο για ατομικές ανάγκες και έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 63051/17-02-2025 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη καυσοξύλευσης του Δασαρχείου Νιγρίτας επιτρέπεται η υλοτομία του πουρναριού και του γαύρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των δασόβιων και παραδασόβιων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που υπάγονται στο Δασαρχείο Νιγρίτας.

Η συνολική υλοτομούμενη ποσότητα καυσοξύλων πουρναριού και γαύρου την επιτρεπόμενη περίοδο και κατά οικογένεια, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 6 χωρικά κυβικά μέτρα.

Η υλοτομία, συλλογή και μεταφορά των προϊόντων θα διενεργηθεί το διάστημα από την Κυριακή 21 έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκτός Κυριακών και αργιών και από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου.

Η υλοτομία επιτρέπεται στου κατοίκους των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων:

▪ Δήμος Βισαλτίας:

-Αμπέλων,

-Τριανταφυλλιάς,

-Νικόκλειας,

-Βέργης,

-Τερπνής,

-Νιγρίτας,

-Θερμών,

-Χουμνικού και οικισμού Λαγκαδίου,

-Ζερβοχωρίου,

-Σιτοχωρίου,

-Λευκοτόπου,

-Δάφνης και οικισμού Ορέσκειας,

-Καστανοχωρίου,

-Αηδονοχωρίου

-Ευκαρπίας

Δήμος Αμφίπολης:

-Αμφίπολης

-Νέων Κερδυλλίων

-Μεσολακκιάς

-Παλαιοκώμης

Στους κατοίκους των κοινοτήτων Νιγρίτας και Ευκαρπίας επιτρέπεται και η απόληψη υπολειμμάτων υλοτομιών Πεύκης από υλοτομίες που διενεργήθηκαν σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εκμετάλλευσης των δασών στα διοοικητικά τους όρια και έχουν συνταχθεί τα τελικά πρωτόκολλα υλοτομίας και πάντοτε με την υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής.

Ιορδάνης Ξανθόπουλος