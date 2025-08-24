Εκδρομή στη Μυτιλήνη του Συλλόγου Γυναικών Νιγρίτας « Η Γερακίνα

Τοπικά

Ο σύλλογος γυναικών διοργανώνει εκδρομή στη Μυτιλήνη από Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου έως Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Τιμή συμμετοχής 360 ευρώ.

Εγγραφές στα τηλέφωνα :

6974907585

6936815121

6978032786

Με την εγγραφή  θα πρέπει να καταβληθεί  το μισό του εισιτηρίου.

 

Το Δ.Σ

του συλλόγου 

 

