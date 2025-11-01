Εντυπωσιάζει η «μεταμόρφωση» της στοάς Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης της ιστορικής στοάς Αγίου Γεωργίου στην έδρα του Δήμου Βισαλτίας

Το θαυμασμό των κατοίκων προκαλεί η «μεταμόρφωση» της ιστορικής στοάς Αγίου Γεωργίου στη Νιγρίτα Σερρών, η οποία απέχει ελάχιστα μέτρα από το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Βισαλτίας και πάντως σε πολύ κεντρικό σημείο της εν λόγω κωμόπολης.

Οι φωτογραφίες, που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, π.Γεώργιος Κελεμπέκης πραγματικά εντυπωσιάζουν ευχάριστα, καθώς ξεκάθαρα δείχνουν ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.

«Ο ισόγειος χώρος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και πράγματι η ριζική ανακαίνιση του κτηρίου είναι εμφανής. Ας μην λησμονούμε ότι πέραν του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης στο εν λόγω κτήριο θα στεγαστεί και ένα Μουσείο σχετικό με την τοπική ιστορία της Νιγρίτας. Ωστόσο, απομένουν ακόμη αρκετές εργασίες και στα υπόλοιπα επίπεδα του κτηρίου, οπότε υπάρχει ακόμη δρόμος», τόνισε ο πατήρ Γεώργιος σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Lionnews.

Υπενθυμίζεται ότι η εκ βάθρων αξιοποίηση του εν λόγω κτηρίου, που για χρόνια ήταν σε κάκιστη κατάσταση, πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σε συνεργασία με το Δήμο Βισαλτίας και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το Πρόγραμμα «Leader».

Ιορδάνης

Ξανθόπουλος