Επιμελητήριο Σερρών: Εκδήλωση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Επιμελητήριο Σερρών

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα, και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών, διοργανώνεται ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «Ενίσχυση της τοπικής Επιχειρηματικότητας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών, με την συμμετοχή επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου και στόχο την ενημέρωση γύρω από τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης, χρηματοδότησης και εξωστρέφειας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους επιχειρηματίες για τους τρόπους σωστής σύνταξης και κατάθεσης φακέλου σε Χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος, την διερεύνηση προγραμματισμού εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων από την ΔΥΠΑ, σχεδιασμένων με βάση τις ανάγκες που έχει η τοπική επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και την ενημέρωση για τις δυνατότητες και τους τρόπους έναρξης εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης εξειδικευμένοι εκπρόσωποι Φορέων θα παρουσιάσουν τα εξής:

-Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών θα αναλύσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΣΠΑ, δηλαδή τις ενεργές προσκλήσεις και τις δυνατότητες ένταξης των επιχειρήσεων σε προγράμματα που ενισχύουν επενδύσεις, ρευστότητα και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

-Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας & Θράκης θα εξηγήσει αναλυτικά τον τρόπο και την διαδικασία ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο, τις κατηγορίες επενδύσεων που χρηματοδοτούνται, καθώς και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι επιχειρήσεις μέσω αυτού.

-Εκπρόσωπος της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα συζητήσει με τους επιχειρηματίες για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας με σκοπό την στοχευμένη δημιουργία σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης ειδικά για τον Νομό Χαλκιδικής και θα παρουσιάσει τα ενεργά προγράμματα απασχόλησης, επιδότησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης, δίνοντας έμφαση σε πρακτικούς τρόπους αξιοποίησης τους από τις επιχειρήσεις.

-Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές και τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς και τα εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στην είσοδό τους σε διεθνείς αγορές.

-Εκπρόσωπος της Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος θα αναφερθεί σε σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, δίνοντας κατευθύνσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αποδοτικότητας και της στρατηγικής ανάπτυξης.

-Εκπρόσωπος του Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα ενημερώσει για την προστασία της καινοτομίας, των εμπορικών σημάτων και της διανοητικής ιδιοκτησίας, στοιχεία κρίσιμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση στοχεύει στο να ενημερωθούν καλύτερα οι επιχειρηματίες του Νομού Σερρών σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων, εργαλείων κατάρτισης, απασχόλησης, οργάνωσης και εξωστρέφειας, με σκοπό την περαιτέρω επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη του Νομού.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας & Θράκης να περιοδεύσει με το παραπάνω κλιμάκιο σε κάθε έναν από τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης για να διερευνήσει τις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας του κάθε νομού ξεχωριστά.

Ναταλία Ιωαννίδου