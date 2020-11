ΕΡΥΘΡΑ

Γράφει η : Στεργιανή Παπλιάκα

Νοσηλεύτρια – Εκπαιδευτικός

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ερυθράς είναι η επώδυνη διόγκωση

των λεμφαδένων στον αυχένα αλλά και πίσω από τα αυτιά.

Το πρήξιμο προχωρά μέχρι το πλαϊνό και το πίσω μέρος του λαιμού

Η ερυθρά είναι ένα λοιμώδες νόσημα που οφείλεται στον ιό της ερυθράς.

Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό από το αναπνευστικό σύστημα (μύτη, στόμα, φάρυγγα, κ. λ. π.) εγκαθίσταται στον αναπνευστικό βλεννογόνο και στους τοπικούς λεμφαδένες όπου και πολλαπλασιάζεται. Μεταφέρεται μέσα από τη λεμφική οδό στο αίμα και με το αίμα πηγαίνει στα διάφορα όργανα του σώματος μας.

Χρόνος επώασης

Ο χρόνος επώασης είναι 14 – 21 ημέρες.

Μεταδίδεται

α) Με τα σταγονίδια από το αναπνευστικό κυρίως, μία εβδομάδα πριν έως μία εβδομάδα μετά την εμφάνιση του εξανθήματος (στην επίκτητη ερυθρά ) και

β) Στη συγγενή ερυθρά, δια μέσου του πλακούντα όπου μπορεί να προκαλέσει συγγενή λοίμωξη στο έμβρυο (όταν η έγκυος νοσήσει κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης).

Στις χώρες που εφαρμόζεται συστηματικός προφυλακτικός εμβολιασμός, η νόσος εμφανίζεται σποραδικά και προσβάλλονται οι εφηβικές και νεαρές ηλικίες ενώ στις άλλες χώρες παρουσιάζεται κατά επιδημίες κάθε 6-9 χρόνια, κυρίως την άνοιξη, σε παιδιά 5 -14 ετών.

Η νόσος αφήνει μόνιμη ανοσία. Τα βρέφη ηλικίας μέχρι 6 μηνών είναι άνοσα (δεν παθαίνουν ερυθρά), εάν η μητέρα έχει αντισώματα κατά της ερυθράς.

Κλινική εικόνα αρρώστου

Πρώτο ή πρόδρομο στάδιο

Τα συμπτώματα σε αυτό το στάδιο είναι καταρροή, χαμηλός πυρετός, κηλίδες Forschheimer (διακριτές ερυθρές περιοχές στην μαλθακή υπερώα) και επώδυνη διόγκωση των λεμφαδένων στον αυχένα αλλά και πίσω από τα αυτιά. Το πρήξιμο προχωρά μέχρι το πλαϊνό και το πίσω μέρος του λαιμού. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως διαρκούν 1-5 ημέρες.

Δεύτερο στάδιο

Εμφανίζεται ερυθηματώδες εξάνθημα (ψιλές κοκκινίλες και μοιάζει με εκείνο της ιλαράς ή της οστρακιάς) αρχικά στο πρόσωπο και σταδιακά εξαπλώνεται στον κορμό και στα άκρα. Το εξάνθημα δεν έχει φαγούρα και υποχωρεί μετά από 3 – 4 ημέρες. Το εξάνθημα παρατηρείται μόνο στο 50% των λοιμώξεων.

Ισως στο ίδιο χρονικό διάστημα να παρουσιαστεί επιπεφυκίτιδα, ανορεξία, κακουχία, ρινίτιδα και αρθρίτιδα (πόνος και φούσκωμα στις αρθρώσεις).

Υπάρχει και μια περίπτωση να νοσούν τα άτομα και να μην παρουσιάζουν συμπτώματα, οι ειδικοί λένε ότι ένα 10-20% των εφήβων μπορεί να έχουν αντισώματα χωρίς να ξέρουν πότε πέρασαν την ερυθρά.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται από τον γιατρό βάση της κλινικής εικόνας του αρρώστου όμως, επειδή το εξάνθημα της ερυθράς μοιάζει με άλλα ιογενή εξανθήματα, η κλινική διάγνωση δεν είναι σίγουρη, δεν είναι αποτελεσματική, γι αυτό «αξιόπιστη απόδειξη λοίμωξης από ερυθρά είναι η παρουσία ειδικών IgM για ερυθρά αντισωμάτων, η αύξηση των IgG αντισωμάτων και η απομόνωση του ιού της ερυθράς σε καλλιέργεια ή ανίχνευση του ιού με PCR.

Ο ιός απομονώνεται στο ρινοφαρυγγικό έκκριμα, στο αίμα ή στα ούρα, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) με καλλιέργεια) ή ανίχνευση του RNA του ιού με PCR ή αντιγόνου του. Ο ιός μπορεί να απομονωθεί από το φάρυγγα 1 εβδομάδα πριν ως 2 εβδομάδες μετά την εμφάνιση του εξανθήματος.

Οι ορολογικές δοκιμασίες είναι η συχνότερη μέθοδος για την εργαστηριακή επιβεβαίωση της ερυθράς κυρίως με τη μέθοδο ELISA» Για περισσότερη ενημέρωση στην ιστοσελίδα: http://www.keelpno.gr/el-gr.

Ερυθρά και εγκυμοσύνη

Εάν η έγκυος έρθει σε επαφή με άτομο που έχει ερυθρά (κυρίως στους 3 πρώτους μήνες) πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον γυναικολόγο της για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν η έγκυος έχει νοσήσει ή όχι. Ο ιός της ερυθράς περνά τον πλακούντα και προκαλεί βλάβες στο έμβρυο. Εάν έχει νοσήσει θα πρέπει να αποφασίσουν (γονείς & γιατρός) εάν θα γίνει διακοπεί της κύησης ή όχι.

Ελεγχος επαφών, κρουσμάτων, στενού περιβάλλοντος

Δήλωση του κρούσματος στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Στις χώρες που έχουν σα στόχο την εκρίζωση της ερυθράς όλα τα κρούσματα πρέπει να δηλώνονται. Σε πολλές χώρες η δήλωση είναι υποχρεωτική. Η δήλωση καλό είναι να γίνεται όσο το δυνατό νωρίτερα μετά τη διάγνωση ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (3).

Απομόνωση: Απομάκρυνση των παιδιών από το σχολείο και των ενηλίκων από τη δουλειά για 7 ημέρες μετά την εμφάνιση του εξανθήματος. Σε νοσοκομεία οι ασθενείς που είναι ύποπτοι για ερυθρά πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή έκθεσης ιδίως των επίνοσων εγκύων γυναικών. Επειδή τα βρέφη με σύνδρομο συγγενούς ερυθράς αποβάλλουν τον ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να θεωρούνται μολυσματικά ως τουλάχιστον την ηλικία του 1 έτους, εκτός αν οι ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις και οι καλλιέργειες ούρων μετά την ηλικία των 3 μηνών είναι αρνητικές σε επανειλημμένους ελέγχους. Τα άτομα που έρχονται σε επαφή με αυτά τα βρέφη θα πρέπει να είναι άνοσα στην ερυθρά και να αποφεύγεται η επαφή με έγκυες γυναίκες. Ομοίως προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται όταν βρέφη <12 μηνών με ΣΣΕ νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο μέχρι οι φαρυγγικές τους εκκρίσεις και τα ούρα να αποστειρωθούν. (3,6,13)

Ταυτόχρονη απολύμανση δεν εφαρμόζεται (3)

Καραντίνα: Δεν εφαρμόζεται (3)

Ανοσοποίηση των επαφών δεν προλαμβάνει απαραίτητα τη λοίμωξη ή τη νόσο. Παθητική ανοσοποίηση με ανοσοσφαιρίνη δεν ενδείκνυται. Επίσης παθητική ανοσοποίηση σε εγκύους δε συνιστάται αφού δεν προλαμβάνει την ιαιμία και συνεπώς τη συγγενή ερυθρά. Χορηγείται μόνο αν η έγκυος είναι επίνοση και έχει η ίδια αποφασίσει να μη διακόψει την κύηση (3,6)

Διερεύνηση των επαφών και της πηγής μόλυνσης: Ταυτοποίηση των εγκύων ειδικά αυτών που είναι στο 1ο τρίμηνο της κύησης. Οι έγκυες πρέπει να ελέγχονται ορολογικά με IgM αντισώματα για πρώιμη λοίμωξη και να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες. (3)

Ειδική θεραπεία ασθενών: Δεν εφαρμόζεται (3). Πηγή: http://www.keelpno.gr/el-gr

Πρόληψη

Το εμβόλιο από ζωντανό εξασθενημένο ιό παρέχει ασφαλή προφύλαξη. Το εμβόλιο δίνεται σήμερα συνήθως ως μέρος του τριδύναμου εμβολίου MMR (για ιλαρά – ερυθρά – παρωτίτιδα).

EMBOΛIO EPYΘPAΣ

Rubella Vaccine

Στείρο λυόφιλο παρασκεύασμα ζωντανών εξασθενημένων ιών ερυθράς, που αναπτύχθηκαν σε καλλιέργειες διπλοειδών ανθρώπινων κυττάρων. Kάθε δόση (0.5 ml) περιέχει 1.000 μονάδες TCID50 (Tissue Culture Infectious Doses) από εξασθενημένους ιούς ερυθράς και μικρή ποσότητα αντιμικροβιακού, συνήθως νεομυκίνης.

Eνδείξεις: Προφύλαξη από ερυθρά μετά το 12ο μήνα. Απαραίτητος ο εμβολιασμός σε όλες τις γυναίκες 3 μήνες πριν κυοφορήσουν εφόσον δεν έχουν εμβολιασθεί ή ο έλεγχος των αντισωμάτων είναι αρνητικός.

Aντενδείξεις: Oξεία φάση εμπύρετων νοσημάτων.

Eγκυμοσύνη. H εγκυμοσύνη θα πρέπει να αποφευχθεί τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τον εμβολιασμό.

Aσθενείς που έκαναν μετάγγιση αίματος ή πλάσματος ή έλαβαν γ-σφαιρίνη πριν περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες. Άτομα με υπογαμμασφαιριναιμία ή διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας ή ανοσοκαταστολή. Yπερευαισθησία στη νεομυκίνη. H εγκυμοσύνη της μητέρας δεν αποτελεί αντένδειξη εμβολιασμού του παιδιού της.

Aνεπιθύμητες ενέργειες: Eξάνθημα, λεμφαδενίτιδα, μέτριος πυρετός, αρθραλγίες ή σπάνια αρθρίτιδα που αυξάνουν με την ηλικία. Πολύ σπάνια περιφερική νευρίτιδα.

Δοσολογία: Δύο δόσεις 0.5 ml υποδορίως ή ενδομυϊκώς. Η πρώτη >12 μηνών και η δεύτερη μετά 10 χρόνια. Πρέπει να προτιμάται το MMR και στις δύο δόσεις αντί του μονοδύναμου εμβολίου ερυθράς.

Σταθερότητα-Φύλαξη: +2 έως 8°C. Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Aποτελεσματικότητα: Πολύ καλή.

Mορφές-Περιεκτικότητες:

ly. pd. injection 1000 tcid 50/1 δόση 0.5 ml.

Eμβολιασμός και στα Yγειονομικά Kέντρα.

Iδιοσκευάσματα:

VACCIN RUBEOLE MERIEUX/Γερολυματος: ly.pd.inj 1000 tcid 50/vial1 dose x 1 + 1 syr 0.5 ml-sol, 1446

Πηγή:http://eof1.eof.gr/Syntagologio/Chapter14.htmεθνικο

Επιπλοκές

Κυριότερη επιπλοκή θεωρείται η εγκεφαλίτιδα, που εμφανίζεται 1 εβδομάδα μετά την εμφάνιση του εξανθήματος σε συχνότητα 1:5000 έως 1:6.000 περιπτώσεις και ποικίλλει από πλευράς βαρύτητας.

Άλλες επιπλοκές είναι:

Αρθρίτιδα

Θρομβοκυττοπενική πορφύρα, (εκδηλώνεται μετά την αποδρομή της νόσου και έχει καλή πρόγνωση)

Αιμολυτική αναιμία αυτοάνοσου τύπου

Μυοκαρδίτιδα

Περικαρδίτιδα

Αυτόματη αποβολή του εμβρύου στο 1/3 των γυναικών που προσβλήθηκαν από ερυθρά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Πηγή:http://www.iatropedia.gr/medical/malady/235

Ερευνα – Στατιστικη

«22 Ερευνες: Τα εμβόλια προκαλουν αυτισμό .. !

Μέσω των εμβολιασμών προστατεύονται τα παιδιά μας από σοβαρές αρρώστιες όπως η πολιομυελίτιδα, ο κοκίτης, η μηνιγγίτιδα C κ.τ.λ.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι περισσότερα από 13 χρόνια είναι γνωστό ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του υδραργύρου, των εμβολίων και την εκρηκτική αύξηση του αυτισμού στα παιδιά!! Οι στατιστικές δείχνουν βίαιες τάσεις που κάνουν επιτακτική την ανάγκη περαιτέρω έρευνας. Η επιδημία αυτιστικών παιδιών στην Αμερική και Ευρώπη παίρνει τραγικές διαστάσεις.

Ερευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Biomedical Sciences έχει διαπιστώσει ότι η αυτοανοσία του κεντρικού νευρικού συστήματος παίζει αιτιολογικό ρόλο στον αυτισμό . Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι – επειδή πολλά αυτιστικά παιδιά έχουν αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων ιλαράς (ορολογική μελέτη της ιλαράς -μαγουλάδες – ερυθράς) ( MMR ) και αυτοαντισώματα έναντι της βασικής πρωτεΐνης μυελίνης ( ΜΒΡ ) .

Χρησιμοποίησαν δείγματα ορού από 125 αυτιστικά παιδιά και 92 άλλα παιδιά (controlgrοup) . Η ανάλυσή τους έδειξε μια σημαντική αύξηση στο επίπεδο των αντισωμάτων στο MMR – των αυτιστικών παιδιών. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αυτιστικά παιδιά είχαν ανεπαρκή ή ανώμαλη αντίδραση αντισωμάτων σε εμβολιασμό MMR (ιλαρά, μαγουλάδες, ερυθρά).

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο αυτισμός μπορεί να είναι μια μόλυνση άτυπης ιλαράς που προκαλεί νευρολογικά συμπτώματα σε ορισμένα παιδιά. Η πηγή αυτού του ιού μπορεί να είναι μια παραλλαγή του MV, ή του εμβόλιο MMR.»

Πηγή: Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

http://www.katohika.gr/2014/01/22-ereunes-ta-emvolia-prokaloun-autismo.html

