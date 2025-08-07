Ερυθρός Σταυρός Σερρών: 111 χρόνια στην πρώτη γραμμή της προσφοράς

Σύνταξη

Μπέλλα Θεριού

Στην πρώτη γραμμή της προσφοράς βρίσκεται εδώ και 111 χρόνια ο Ερυθρός Σταυρός Σερρών.

Όπως τόνισε η κα Μαρία Θεοδωρίδου, πρόεδρος περιφερειακού τμήματος Σερρών, ο Ερυθρός Σταυρός επιτελεί κοινωνικό έργο, με δέματα αγάπης, μαθήματα πρώτων βοηθειών, όπως για παράδειγμα για τη διάσωση ατόμου που πνίγεται από ξένο σώμα που έχει σταθεί στον λαιμό του, και ποικίλες άλλες δράσεις, με τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο.

Όπως είπε η κα Θεοδωρίδου, η μεγαλύτερη ανταμοιβή από αυτόν που έχει ευεργετηθεί, είναι το χαμόγελό του.

Στο πλαίσιο των δράσεών τους, τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού, ετοιμάζουν σακούλες αλληλεγγύης για τον Δεκαπενταύγουστο, οι οποίες απευθύνονται σε συνανθρώπους μας από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Ερυθρός Σταυρός Σερρών έχει δημιουργήσει μάλιστα και τμήμα Νεότητας που αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα νέα παιδιά.