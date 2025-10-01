Ημερήσια εκδρομή της Φιλόπτωχου Νιγρίτας «Ο Σωτήρ» στο Βόλο

Η Φιλόπτωχος αδελφότης Κυριών Νιγρίτας “Ο Σωτήρ”, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στο Βόλο την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα έχεις ως εξής:

Αναχώρηση στις 7:00 το πρωί

Τιμή εισιτηρίου: 30€

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: Κα Φωτεινή Νικολούση 6979586844 & Κα Σούλα Καραγιάννη 6909741958

Αναχώρηση το πρωί από την πλατεία Νιγρίτας το πρωί.Παίρνουμε το δρόμο για το Βόλο και μετά από τις απαραίτητες στάσεις στο Olympus Plaza φτάνουμε στην Πορταριά. Η Πορταριά αποτελεί το κεφαλοχώρι της περιοχής, καθώς γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στο παρελθόν και σήμερα εξακολουθεί να διατηρεί τον πληθυσμό της χάρη κυρίως στις τουριστικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό της παράδειγμα είναι τα μεγάλα της αρχοντικά Θεσσαλομακεδονικού ρυθμού με σκεπή από πέτρινες πλάκες. Τα περισσότερα απ αυτά είναι ανακαινισμένα και λειτουργούν ως ξενώνες, θα επισκεφτούμε επίσης το Μοναστήρι της Παναγίας

Οδηγήτριας, όπου φιλοξενούνται 30 Μοναχές και ιδρύθηκε το 1961 απο τον αείμνηστο γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας Αμερικής, ο οποίος καταγόταν απο το Βόλο. Μετά το προσκύνημά μας ,πηγαίνουμε στη Μακρυνίτσα, στο “μπαλκόνι του Πηλίου” χάρη στη μαγευτική θέα σε ολόκληρο τον Παγασητικό κόλπο, όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας.

Συνεχίζουμε για τη βόλτα μας στην πόλη του Βόλου. Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας χτισμένη στον μυχό του Παγασητικού κόλπου, κοντά στη θέση της αρχαίας Ιωλκού στους πρόποδες του Πηλίου. Είναι επίσης μια απο τις πιο μεγάλες πόλεις και ένα απο τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας. Κατά μήκος της παραλίας θα μπορέσετε να απολαύσετε το Δημαρχείο, το γλυπτό της Αργούς, σύμβολο της πόλης, το νεοκλασικό κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το κινηματοθέατρο Αχίλλειον, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Τριάδας και το Αρχαιλογικό Μουσείο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή φαγητό. Το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, όπου φτάνουμε αργά το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις