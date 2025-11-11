Η Θεσσαλονίκη θα απολαύσει τη Γιορτή Τσίπουρου και Ελιάς Τερπνής την Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 το πρωί, μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας η πλέον καθιερωμένη Γιορτή Τσίπουρου και Ελιάς

Δωρεάν θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι απανταχού Τερπνιώτες, αλλά και φίλοι της περιοχής, το φημισμένο τσίπουρο και τις ελιές της Τερπνής Σερρών, στην καθιερωμένη Γιορτή Τσίπουρου και Ελιάς Τερπνής, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 το πρωί, στον χώρο μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού Τούμπας (Κλεάνθους 57, Πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού).

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τους παραδοσιακούς τερπνιώτικους ουζομεζέδες, που με πολύ μεράκι ετοιμάζουν οι γυναίκες της Τερπνής και της Θεσσαλονίκης, να απολαύσουν τα χορευτικά συγκροτήματα και φυσικά να χορέψουν όλοι μαζί σε ένα παραδοσιακό γλέντι με άφθονο κέφι.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Τερπνής, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακό γλέντι συνοδεία ζουρνάδων και νταουλιών.

Η γιορτή πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και την οικονομική στήριξη των: FIBRAN, ΙΚΤΕΟ Νιγρίτας, Στεγανομονωτική Παπίκας, MONOSETO, Ιωαννίδη Δημήτρη, Αφών Χ. Δρούμπλη.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας: Γιάννης Νούλης (Πρόεδρος) τηλ. 6944876303, Χαρίκλεια Ιωσηφίδου (Γ. Γραμματέας) τηλ 6976085905