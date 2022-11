Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο

Επίσημο τέλος! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν περίμενε να τελειώσει το Μουντιάλ 2022 και ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά την τελευταία συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποχώρησή του από την ομάδα ήταν δεδομένη, αλλά είναι πλέον και τυπική, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει λόγο για κοινή συμφωνία για το “διαζύγιο” των δύο πλευρών, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από κοινή συμφωνία, κάτι που έχει άμεση ισχύ. Το κλαμπ τον ευχαριστεί για την συνεισφορά του κατά την διάρκεια των δύο περιόδων του στο Ολντ Τράφορντ».

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

