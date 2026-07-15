Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας: Με επιτυχία το τετραήμερο προσκύνημα στην Πελοπόννησο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τετραήμερο προσκύνημα στην Πελοπόννησο που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τετραήμερο προσκύνημα στην Πελοπόννησο που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, με τελευταίο σταθμό την ιστορική καστροπολιτεία του Μυστρά.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν από τους σημαντικότερους βυζαντινούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, χτισμένο στις πλαγιές του Ταϋγέτου, πάνω από τη Σπάρτη. Επισκέφθηκαν τα μοναστήρια, τις εκκλησίες, τα σωζόμενα τείχη και τις οικίες της καστροπολιτείας, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ξενάγηση στο ανακαινισμένο Παλάτι των Παλαιολόγων.

Ο Μυστράς, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο χάρη στην ιστορική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική του αξία.

Με την ολοκλήρωση της εκδρομής, ο Ιερός Ναός εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Πασχάλη Λιάτσα για την ασφαλή μετακίνηση και την άρτια διοργάνωση του προσκυνήματος, καθώς και προς όλους τους συμμετέχοντες για την εξαιρετική συνεργασία και την όμορφη συντροφιά που μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια του τετραημέρου. Αμαλία Ταμπουρή