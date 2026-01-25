Καταγγελία για την ελλιπή έως ανύπαρκτη διακίνηση των εφημερίδων μέσω ΕΛΤΑ

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) και η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) καταγγέλλουν δημόσια τη δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη διακίνηση των εντύπων τους μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), τα οποία διακινούν το σύνολο του Περιοδικού Τύπου και ένα μεγάλο μέρος του Περιφερειακού Τύπου της χώρας, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο συνδρομητικοί.

Τα τελευταία χρόνια η διανομή των εφημερίδων ήταν από ελλιπής έως ανύπαρκτη, καθώς οι συνδρομητές μας λάμβαναν τα φύλλα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.

Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες οργανωτικές αλλαγές και το κλείσιμο σημαντικού αριθμού ταχυδρομικών καταστημάτων, παρατηρούνται εκτεταμένες και πρωτοφανείς δυσλειτουργίες στη διανομή εφημερίδων και περιοδικών. Καθημερινά, καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες εκδοτών για καθυστερήσεις που φτάνουν ή και ξεπερνούν τον έναν μήνα, ενώ υπάρχουν φύλλα που είτε δεν έχουν διανεμηθεί σε όλη τη χώρα είτε παραδίδονται μετά από 40 και πλέον ημέρες.

Οι συνέπειες για τις εκδοτικές επιχειρήσεις είναι άμεσες και ιδιαίτερα σοβαρές. Διαφημιζόμενοι αρνούνται την εξόφληση τιμολογίων λόγω μη εμπρόθεσμης διανομής, ενώ αυξάνονται δραματικά οι διαγραφές συνδρομητών, γεγονός που πλήττει ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του έντυπου Τύπου.

Την ίδια στιγμή, τα ίδια τα Πρακτορεία των ΕΛΤΑ δηλώνουν αδιέξοδο βιωσιμότητας, όπως προκύπτει από δημόσιες παρεμβάσεις τους προς την Πολιτεία και το Υπερταμείο.

Με βάση τα ανωτέρω τίθεται το αμείλικτο ερώτημα:

Λειτουργούν σήμερα τα ΕΛΤΑ ή έχουν ουσιαστικά διαλυθεί;

Ζητούμε την άμεση και ουσιαστική θεσμική παρέμβασή σας, ώστε:

να αποκατασταθεί η στοιχειώδης λειτουργία της ταχυδρομικής διανομής,

να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διακίνηση του Τύπου,

και να αποτραπεί η πλήρης κατάρρευση του δικτύου Πρακτορείων των ΕΛΤΑ.

Η άμεση και ουσιαστική παρέμβαση του Κράτους αποτελεί πλέον μονόδρομο, πριν η σημερινή κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.

Με εκτίμηση

Η Ένωση Δημοσιογράφων

Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)

Η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ)