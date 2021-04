Κ. Μακεδονία: Πρόσκληση συμμετοχής επιχειρήσεων σε έκθεση τροφίμων

2η διαδικτυακή έκθεση για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά “FOOD MARKET SHOW 2021”

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων στήριξης και προβολής των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και της αναγκαιότητας προσαρμογής όλων στις απαιτήσεις της νέας εποχής, θα συμμετέχουν στην 2η διαδικτυακή έκθεση για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά “FOOD MARKET SHOW 2021”, η οποία διοργανώνεται από την εταιρεία GREAT

EXHIBITIONS από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2021.

Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές σταμάτησε απότομα. Η εμπορική δραστηριότητα όμως δεν σταματά και η ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και επικοινωνία συνεχίζει, ακόμη πιο επιτακτική, μέχρι την επαναφορά των live εκθεσιακών γεγονότων.

Οι νέες συνθήκες και η νέα πραγματικότητα μας οδηγεί σε αναθεωρημένα εργαλεία προώθησης της γαστρονομίας, των τροφίμων, των ποτών και του παραγωγικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την παγκόσμια αγορά.

Σκοπός της συμμετοχής στην έκθεση “FOOD MARKET SHOW” είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, η ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην παγκόσμια αγορά, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα. Η διαδικτυακή έκθεση, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ένα έξυπνο και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης των παραγωγών της Περιφέρειάς Κεντρικής Μακεδονίας με τους διεθνείς αγοραστές από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Η πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία GREAT EXHIBITIONS με την

Π.Κ.Μ. για την εν λόγω εκθεσιακή παρουσία περιλαμβάνει:

Ψηφιακό περίπτερο αναβαθμισμένης μορφής με σήμανση της Περιφέρειας

Ενσωμάτωση πολλαπλών ψηφιακών θέσεων για την προβολή των συμμετεχουσών εταιρειών και των προϊόντων τους μέσω της Περιφέρειας, με σαφή εταιρική σήμανση

Ψηφιακά μέσα δικτύωσης με τους επισκέπτες – αγοραστές για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (videocall, chat, book your meeting κ.λπ.)

Στατιστικά ροής επισκεπτών στο περίπτερο της Περιφέρειας

Προσωπική ατζέντα ανά συμμετέχουσα εταιρεία, όπου θα καταγράφονται τα αιτήματα για ραντεβού από τους επισκέπτες της έκθεσης

Δυνατότητα προσωποποιημένου προγράμματος προβολής στο περίπτερο, με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών (π.χ. συνέδριο, εκδήλωση)

6 οργανωμένες Β2Β συναντήσεις βάσει της προϊοντικής κατηγορίας της κάθε συμμετέχουσας εταιρείας (dry grocery, dairy, frozen, snack & confectionery, bio), όπως είχε πραγματοποιηθεί από την Π.Κ.Μ. με την Stamegna, συνεργασία που είχε γίνει και στην FMS – FOOD MARKET SHOW 2020 με επιτυχία

Ετήσια παρουσία του προφίλ των συμμετεχουσών εταιρειών της Περιφέρειας για όλο το έτος στην ψηφιακή πλατφόρμα www.foodmarketshow.com και μετά το τέλος της έκθεσης με τις παρακάτω παροχές:

– Εταιρικό προφίλ

– Προσωπική ατζέντα

– Εργαλείο υποβοήθησης εξαγωγών

– Δυνατότητα ταυτόχρονης προώθησης έως και 10 προϊόντων – κωδικών

– Δυνατότητα διάδρασης μεταξύ εκθετών και αγοραστών στην πλατφόρμα και εκτός των ημερών της έκθεσης

– Δυνατότητα χρήσης την πλατφόρμας για προωθητικά videos-shows-events

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στη διαδικτυακή έκθεση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το ψηφιακό περίπτερο της Π.Κ.Μ. να δηλώσουν συμμετοχή ή να επικαιροποιήσουν την αρχική δήλωση πρόθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη διάθεσή τους λαμβάνοντας υπόψη:

– Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις

– Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

– Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ.

– Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς εκθέσεις.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη Περιφέρεια.

Οι Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα e-mail:

g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

2313330350 κ. Γλυκερία Καραλή,

2313330395 κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και

2313330391 κ. Χαρίκλεια Τσιαμπαλή

Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21804

