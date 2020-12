ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ

Γράφει η : Στεργιανή Παπλιάκα

Νοσηλεύτρια – Εκπαιδευτικός

Η λοιμώδης μονοπυρήνωση (αδενικός πυρετός) είναι ένα οξύ λοιμώδες νόσημα, οφείλεται στον ιό Epstein-Barr, που ανήκει στην κατηγορία των ερπητοϊών. Η λοίμωξη αυτή προσβάλλει τα λευκά αιμοσφαίρια και κυρίως τα λεμφοκύτταρα.

«Προκαλείται από τον ιό Epstein-Barr, ο οποίος σχετίζεται επίσης και με διάφορους ανθρώπινους όγκους όπως το ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, το λέμφωμα Βurkitt και η νόσος Hodgkin. Ο ιός αυτός ανήκει στην κατηγορία των ερπητοϊών. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο κυτταρομελαοϊός (CMV), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει περίπου τα ίδια συμπτώματα με τον ιό Epstein-Barr». Πηγή: medlabnews.gr

Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τα σταγονίδια (βήχα – φτέρνισμα – ομιλια) και μέσω του μολυσμένου σάλιου γι αυτό και ονομάστηκε «Αρρώστια του φιλιού». Μπορεί επίσης να μεταδοθεί από μολυσμένα ποτήρια, πιρούνια, κ.α. Οι ειδικοί λένε ότι σπανιότερα μεταφέρεται με «λιγότερη στενή επαφή» και ο ιός μεταδίδεται με μετάγγιση αίματος και με μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Ο άρρωστος μεταδίδει τον ιό και πριν εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα.

Χρόνος επώασης

Η επώαση (το χρονικό διάστημα που περνά από τη στιγμή που εισέρχεται ο ιός στον οργανισμό μέχρι την εκδήλωση της αρρώστιας) είναι 30 ως 50 ημέρες.

Κλινική εικόνα

Οταν μολυνθεί το άτομο αρχίζει σιγά – σιγά ή ξαφνικά να έχει συμπτώματα κρυολογήματος, όπως: να νιώθει κουρασμένο, να έχει πυρετό, πονοκέφαλο, φαρυγγίτιδα που σιγά – σιγά γίνεται έντονη, να δυσκολεύεται να καταπιεί, να πονά «όλο του το κορμί» και διογκωμένους λεμφαδένες.

Η επιφάνεια των ιστών του φάρυγγα και των αμυγδαλών καλύπτεται από μια λευκωπή ουσία (λευκό παχύ επίχρισμα).

Ισως να παρουσιάσουν φλεγμονή στο συκώτι και στη σπλήνα. Σε ελάχιστα άτομα μπορεί να παρουσιαστεί δερματικό εξάνθημα.

Η λοίμωξη συνήθως διαρκεί 14 με 21 ημέρες.

Διάγνωση

Η διάγνωση θα τεθεί από το γιατρό, βασιζόμενος στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση του ατόμου (σημεία & συμπτώματα), στην εξέλιξη της νόσου και θα επιβεβαιωθεί με τις εξετάσεις αίματος από την αναγνώριση του ιού.

(Αυξημένα λευκοκύτταρα στο αίμα, θετική οροαντίδραση Mono test & αντισώματα εναντίον του ιού Epstein Barr).

«Ο ιός αυτός μετά από μια αρχική λοίμωξη μπορεί να παραμείνει για πολλά χρόνια στον οργανισμό χωρίς να προκαλεί προβλήματα αλλά σε κάποιες περιπτώσεις κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να δραστηριοποιηθεί ξανά.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ειδικά αντισώματα εναντίον του ιού EBV, μπορούν να ανιχνευθούν μόνο κατά τη διάρκεια της 2ης ή 3ης εβδομάδας της ασθένειας και μπορεί να χρειαστούν νέες αναλύσεις για να διαπιστωθεί η εξέλιξη τους.», «Σε μερικούς ασθενείς επειδή η κλινική εικόνα μπορεί να παραπλανήσει, είναι καλό να γίνονται και εξετάσεις (καλλιέργειες φάρυγγα και ανίχνευση αντισωμάτων) για να αποκλεισθεί η πιθανότητα να υπάρχει στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα ή αμυγδαλίτιδα που χρειάζεται τη δική της αντιμετώπιση.», πηγή: http://www.iator.gr/2009/10/10/loimodis-monopyrinosi-tsiakos/

«Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τη λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό, τη νόσο εξ ονύχων γαλής, τη λοίμωξη από τοξόπλασμα και την οξεία έναρξη λοίμωξης με HIV.», πηγή: http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/loimwdis-monopyrinwsi.html

Θεραπεία

Το άτομο στην οξεία φάση πρέπει να απέχει από δραστηριότητες να έχει επαρκή και ποιοτικό ύπνο και γενικώς να ξεκουράζεται έτσι ώστε να νιώθει λιγότερη ατονία, κ.λ.π.

Ο γιατρός θα τον ενημερώσει ανάλογα με τι δουλειά του και με τα ευρήματα π.χ. διογκωμένη σπλήνα, για πόσες ημέρες να είναι σπίτι στο κρεβάτι και τι να αποφεύγει. Επίσης τι παυσίπονα θα χρησιμοποιήσει για τον πυρετό και τον πονοκέφαλο. ΔΕΝ παίρνουμε μόνοι μας αντιβίωση, εάν υπάρχει ανάγκη για αντιβίωση γιατί υπάρχει επιμόλυνση ή στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα θα μας τη δώσει ο γιατρός μας.

Επιπλοκές

Περικαρδίτιδα

Εγκεφαλίτιδα

Αιμολυτική αναιμία και

Ισως να επηρεαστεί και ο μυελός των οστών.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, όπως λένε οι ειδικοί, η κλινική εξέλιξη της νόσου να είναι σοβαρότερη σε εξασθενημένους ή ανοσοκατασταλμένους αρρώστους, όπως: άτομα με AIDS, οι μεταμοσχευμένοι και οι καρκινοπαθείς.

Πρόληψη

Ο ιός μπορεί να παραμείνει στη στοματική κοιλότητα του ατόμου που έχει προσβληθεί από τη νόσο για ένα χρόνο μετά από το αρχικό επεισόδιο.

Η καλύτερη πρόληψη είναι, να αποφεύγουμε τα φιλιά και εάν κάποιο μέλος της οικογένειας έχει μολυνθεί να χρησιμοποιεί ξεχωριστά πιάτα, πιρούνια, κουτάλια, ποτήρια, κ.α. ΜΗ ξεχνάμε ότι, η καλή προσωπική υγιεινή και η υγιεινή των χεριών μας, βοηθά.

Δεν υπάρχει σήμερα εμβόλιο εναντίον του ιού EBV.

Ερευνα

«Είναι πιο κοινή στις Η.Π.Α σε άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών (δηλ., σε εφήβους και νέους ενήλικες της ηλικίας του λυκείου ή του κολεγίου)· μετά από αυτή την ηλικία, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άνοσοι για τον EBV», πηγή: http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/loimwdis-monopyrinwsi.html

«Σε μεγάλες μελέτες από το 2009 διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με λοιμώδη μονοπυρήνωση έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν από χρόνια κόπωση. Είναι κλασική η έρευνα των Ben Z. Katz, MD, και συνεργατών (Northwestern University Feinberg School of Medicine and Children’s Memorial Hospital in Chicago, Illinois, Pediatrics. 2009;124:189-193) κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε ότι μια μεγάλη μερίδα εφήβων με σύνδρομο χρόνιας κόπωσης νόσησαν από αυτό μετά την αποδρομή λοιμώδους μονοπυρήνωσης.», πηγή: http://www.iatronet.gr/ygeia/loimwdeis-nosoi/article/18452/loimwdis-monopyrinwsi-kai-xronia-kopwsi.html

«Νέα έρευνα Βρετανών ερευνητών φαίνεται να ενοχοποιεί τη λοιμώδη μονοπυρήνωση και την περιορισμένη έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία για την εμφάνιση πολλαπλής σκλήρυνσης (σκλήρυνση κατά πλάκας), της πιο κοινής νόσου του κεντρικού νευρικού συστήματος, σε νέους ενήλικες βόρειας ευρωπαϊκής καταγωγής.», για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα, http://www.disabled.gr/sklirinsi-kata-plakas-ipoptes-i-chamili-vitamini-d-ke-i-monopirinosi/

«Η λιμώδης μονοπυρήνωση προκαλεί: λέμφωμα Χότζκιν και Μπουρκίτ, γαστρικούς καρκίνους

Ο ιός Εμπστέιν Μπαρ που προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση είναι ο πρώτος ιός που αποδείχθηκε από το 1964 ότι προκαλεί καρκίνο και συγκεκριμένα λέμφωμα Χότζκιν και Μπουρκίτ. Πρόκειται για καρκίνο του ανοσοποιητικού συστήματος και του αίματος. «Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι η αιτία για τα περισσότερα Β κυτταρικά λεμφώματα, καθώς αναπτύσσονται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα δεν καλύπτει τον οργανισμό επαρκώς. Επιπλέον, σε περίπου 10% από τους όγκους γαστρικού καρκίνου που εξετάστηκαν, βρέθηκε ιός Επστέιν Μπάρ (λιμώδης μονοπυρήνωση).», πηγή: http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=264&articleID=17908&la=1

« …οι δυνατότητες δράσης της Oμοιοπαθητικής στα διάφορα νοσήματα, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, των πρακτικών πολλών συνεδρίων και της κλινικής εμπειρίας.

α) Στα λοιμώδη νοσήματα η Oμοιοπαθητική έχει παρουσιάσει ψηλά ποσοστά θεραπείας, που συντελείται σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα. Eίναι γνωστό ότι τα οξέα νοσήματα θεραπεύονται από την Oμοιοπαθητική οξέως, επειδή το ομοιοπαθητικό φάρμακο δρα στον αντιδραστικό μηχανισμό του αρρώστου και τον βοηθάει να συντονίσει τους αμυντικούς του μηχανισμούς, για να αντεπεξέλθει στη λοίμωξη. Πολυομυελίτιδα στο πρώιμο στάδιο, γρίππη, ιλαρά, ευλογιά, έρπης ζωστήρας, απλός έρπης των γεννητικών οργάνων, νόσος από τον ιό Cocxacie, λοιμώδης μονοπυρήνωση, λοιμώδης ηπατίτιδα A και B και άλλες ιώσεις ανταποκρίνονται θεραπευτικά στα ομοιοπαθητικά φάρμακα σε υψηλό ποσοστό.», για περισσότερη ενημέρωση στην ιστοσελίδα http://www.ego.gr/s.diamantidis-homeopathy-book-chapter8

«Ιός Εpstein-Barr (EBV). Ο ΕΒV ανήκει στους ερπητοϊούς και προκαλεί κατά κανόνα λοιμώδη μονοπυρήνωση. Ο ιός εισέρχεται στα Β λεμφοκύτταρα του ξενιστή, όπου παραμένει δια βίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου του ρινοφάρυγγα και ορισμένων ταχέως αναπτυσσόμενων λεμφωμάτων (πχ. λέμφωμα Burkitt, λέμφωμα Hodgkin). Η κακοήθης εξαλλαγή της ΕBV λοίμωξης παρατηρείται σπανίως μεταξύ των μολυνθέντων και αφορά κυρίως περιοχές της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας.», πηγή: http://www2.keelpno.gr/blog/?p=4848

