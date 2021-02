Μέχρι 1η Μαρτίου παρατείνονται τα μέτρα στη Χαλκιδική

Παρατείνονται τα αυστηρά μέτρα στη Χαλκιδική μέχρι 1 Μαρτίου. Ο νομός Χαλκιδικής εντάσσεται στην κατηγορία των μητροπολιτικών Δήμων και ορίστηκε προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας αγοράς από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07.00 έως 17.30 . Η κυκλοφορία επιτρέπεται από τις 5:00 έως τις 18:00.

Να σημειωθεί ότι τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης εξακολουθούν να είναι τέσσερα: Επίπεδο επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών.

Τι ισχύει για τη Χαλκιδική

Για εστίαση (πχ εστιατόρια πλην φοιτητικών εστιατορίων) καφέ , ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες , catering, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) , διανομής προϊόντων (delivery) και καθ΄οδόν εξυπηρέτησης (drive – through ) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων.

Για καταστήματα τροφίμων (άρθρο 22) (πχ σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία , πρατήρια υγρών καυσίμων , καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης καπνικών/ατμιστικών προϊόντων, προαιρετικό διευρυμένο ωράριο από Δευτέρα έως Σάββατο ορίζεται από 07.00 έως 17.30. Στα καταστήματα τροφίμων η λειτουργία της υπηρεσίας της διανομής (delivery) επιτρέπεται έως ώρα 01.00. Το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας του Σαββάτου, ισχύει και για την Κυριακή, στην περίπτωση των καταστημάτων που η λειτουργία τους επιτρέπεται την ημέρα αυτή, πλην των σούπερ μάρκετ που παραμένουν κλειστά. Επιτρέπεται όμως να λειτουργούν αποκλειστικά προς τον σκοπό της αποστολής ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις (άρθρο 22)

