Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η Γιορτή Πονηρού Νιγρίτας & Τοπικής Γαστρονομίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατοκύριακο η 2η Γιορτή Πονηρού & Τοπικής Γαστρονομίας στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας των Σερρών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 η 2η Γιορτή Πονηρού & Τοπικής Γαστρονομίας στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας των Σερρών.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Βισαλτία, τον Σύλλογο Νιγριτινών Θεσσαλονίκης «Ο Βισάλτης» και με τη σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκοτόπου

Το Σάββατο, οι κυρίες των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων παρουσίασαν παραδοσιακά εδέσματα της Βισαλτίας, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων και αναμνήσεων. Οι γαστρονομικές δημιουργίες συνοδεύτηκαν από εκλεκτά κρασιά των τοπικών οινοποιών, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Πολιτιστικός Σύλλογος ΕυκαρπίαςΠολιτιστικός Σύλλογος Πύρρος

Η βραδιά συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, που μετέφεραν το χρώμα και το κέφι της τοπικής παράδοσης, ενώ η εκδήλωση κορυφώθηκε με ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι, όπου κάτοικοι και επισκέπτες διασκέδασαν μέχρι αργά.

Την Κυριακή, το επίκεντρο της γιορτής ήταν το παραδοσιακό γλυκό «Πονηρό». Οι τοπικοί ζαχαροπλάστες παρουσίασαν ζωντανά την παρασκευή του, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της ιδιαίτερης αυτής γεύσης, ενώ ακολούθησε γευσιγνωσία για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η αυλαία της διήμερης γιορτής έπεσε με ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι, με τη συμμετοχή του μουσικού σχήματος «ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ», που χάρισε μοναδικές στιγμές διασκέδασης και κεφιού.

Όλγα Σμάγαδου

Τάσος Χατζηβασιλείου:

Στη Νιγρίτα, στη 2η Γιορτή Πονηρού, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι γυναικών από ολόκληρη τη Βισαλτία ετοίμασαν παραδοσιακά εδέσματα για όλους. Συγχαρητήρια στο Δήμο Βισαλτίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών για τη διοργάνωση, καθώς και στον Σύλλογο Νιγριτινών Θεσσαλονίκης «Βισάλτης» για την πρωτοβουλία προβολής της γαστρονομίας της περιοχής μας.

Ως μέλη του ΔΣ του Σύλλογος Νιγριτινών Θεσσαλονίκης ” Ο ΒΙΣΑΛΤΗΣ” θέλουμε να ευχαριστησουμε από καρδιάς την Ευανθία Μάλλιου Aristi Sapountzi Reklou Voula Xondrou για την βοήθεια και την προσφορά τους την ημέρα της τοπικής γαστρονομίας….αυτές οι κυρίες με μεράκι και αγάπη ετοίμασαν τα υπέροχα εδέσματα προς τον σύλλογο μας ώστε να τα γευτεί ο κόσμος……και του χρόνου με υγεία!!!!

Ο Δήμος Βισαλτίας, ο Σύλλογος Νιγριτινών Θεσσαλονίκης «Ο Βισάλτης» με την σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, διοργάνωσαν τη “2η Γιορτή Πονηρού και Τοπικής Γαστρονομίας”, που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, οι κυρίες των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων παρουσίασαν παραδοσιακά εδέσματα της περιοχής, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική γευστική εμπειρία. Τα εδέσματα συνοδεύονταν από εκλεκτά κρασιά προσφορά των τοπικών οινοποιών του Δήμου.

Η βραδιά συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων και κορυφώθηκε με λαϊκό γλέντι.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, οι τοπικοί ζαχαροπλάστες παρουσίασαν ζωντανά την παρασκευή του παραδοσιακού γλυκού «Πονηρό», ενώ ακολούθησε γευσιγνωσία για όλους τους παρευρισκόμενους, προσφορά των ζαχαροπλαστών της περιοχής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι, με τη συμμετοχή του μουσικού σχήματος ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ.

Για τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης αλλά και για την προσπάθεια ώστε η “Γιορτή Πονηρού” να γίνει θεσμός, μίλησε η Δήμαρχος Βισαλτίας Βάνα Πλιάκου, καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νιγριτινών Θεσσαλονίκης “Ο Βισάλτης” Γιώργος Κατσικαρίδης. Ο Ζαχαροπλάστης Κωνσταντίνος Αγγελάκης, αναφέρεται στη συνταγή του Πονηρού, ενώ ο Πρόεδρος του Συλλόγου “Πύρρος” Σάκης Κασελούρης στη συμμετοχή του συλλόγου στη μεγάλη αυτή γιορτή της Βισαλτίας.