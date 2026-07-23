Μια ημέρα γεμάτη φως, δημιουργία και ελπίδα στο ΣΔΕ Νιγρίτας

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, η αίθουσα εκδηλώσεων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας γέμισε με συγκίνηση, ρυθμό και αισιοδοξία κατά την Ημερίδα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, μιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην ανάδειξη του έργου, των δράσεων και της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας, γιορτή κι επιστέγασμα μιας έντονης σχολικής χρονιάς.

Οι στιγμές που ζήσαμε επιβεβαιώνουν ότι η εκπαίδευση στο σωφρονιστικό περιβάλλον υπερβαίνει την τυπική μάθηση· είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, μια διέξοδος ελευθερίας και μια γέφυρα που επιτρέπει στον άνθρωπο να αντικρίσει τον εαυτό του και το μέλλον του με νέα, ελπιδοφόρα προοπτική.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Κελεμπέκης, ο κ. Α. Μασλαρινός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, η κ. Β. Πέτσα, Επιμελήτρια της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής Σερρών, η κ. Εύα Καρτερού, Διευθύντρια των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η κ. Δ. Μήττα, Πρόεδρος της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, ο κ. Ι. Πουρσαϊτίδης, Διευθυντής του Σ.Δ.Ε. Ηράκλειας Σερρών, ο κ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Συντονιστής