Νέες δόξες γνωρίζει η Σερραϊκή Ριβιέρα – Νέες εξοχικές κατοικίες και γεμάτες παραλίες

Του Δημήτρη Νάτσιου

Η παραλιακή ζώνη του νομού Σερρών στα Νέα Κερδύλια γνωρίζει νέες δόξες με Βαλκάνιους τουρίστες και ανοικοδόμηση

Η παραλιακή ζώνη των Νέων Κερδυλίων, γνωστή και ως Σερραϊκή Ριβιέρα ζει τα τελευταία χρόνια μια νέα άνθηση, γνωρίζοντας ξανά μέρες δόξας που θυμίζουν τον μαζικό τουρισμό των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Καινούργιες εξοχικές κατοικίες φυτρώνουν σαν μανιτάρια, ενώ νέες επιχειρήσεις εστίασης κάνουν την εμφάνισή τους.

Αν και ο νομός Σερρών δεν διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή, κατάφερε την τελευταία 15ετία να προσελκύσει τόσο επιχειρηματίες όσο και λουόμενους. Η απαρχή έγινε στον χώρο της Κυανής Ακτής (περιοχή Ματσίκι) που έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των Σερραίων με τον μαζικό τουρισμό της δεκαετίας του 1980. Έχοντας ως ανταγωνιστές τις περιοχές της Ασπροβάλτας, των Βρασνών, του Σταυρού αλλά και της Κάριανης και της Τούζλας οι Σερραίοι επιχειρηματίες τόλμησαν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην παραλία των Νέων Κερδυλίων κερδίζοντας την προτίμηση του κόσμου.

Οι Βαλκάνιοι «ανακαλύπτουν» τα Κερδύλλια

Οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, με Βούλγαρους, Ρουμάνους και Σέρβους να αποτελούν την πλειοψηφία. Στις αμμουδιές συναντά κανείς και Σερραίους, Δραμινούς ή Θεσσαλονικείς, που είτε γνωρίζουν την περιοχή από παλιά είτε την ξαναεπιλέγουν για την ηρεμία και την οικογενειακή της ατμόσφαιρα.

H τουριστική περίοδος θα ολοκληρωθεί περίπου στις 20 Σεπτεμβρίου και η κίνηση ακόμη και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου παραμένει αυξημένη. Αν και οι παραλίες γεμίζουν, η κατανάλωση δεν συμβαδίζει, φαινόιμενο, που δεν αφορά μόνο τα Κερδύλια αλλά αποτυπώθηκε φέτος και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.

«Ο κόσμος ήταν πολύς, ωστόσο οι καταναλώσεις περιορισμένες», δηλώνει στο LionNews.gr ο Ηλίας Κομητούδης, ο πρώτος που επένδυσε στην περιοχή δημιουργώντας beach bar. Όπως επισημαίνει, ακόμη και οι Βούλγαροι που άλλες χρονιές ξεχώριζαν για τη γενναιοδωρία τους, φέτος ήταν πιο συγκρατημένοι.

Αισιόδοξος εμφανίζεται και ο Γιώργος Μαρδάς, που φέτος έκανε το επιχειρηματικό του ντεμπούτο με beach bar στη Σερραϊκή Ριβιέρα. Διακρίνει δε ότι η παραλιακή ζώνη των Κερδυλλίων έχει μπροστά της σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

«Η ανοικοδόμηση με εξοχικές κατοικίες είναι ήδη ορατή, ενώ κάθε χρόνο ξεφυτρώνουν νέες επιχειρήσεις εστίασης. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, αρκεί να στηριχθεί με έργα υποδομής και με μεγαλύτερη προβολή», τονίζει.

Οι επιχειρηματίες δεν παραλείπουν να υπογραμμίσουν την ανάγκη ενίσχυσης της περιοχής και μέσα από την ανάδειξη του ιστορικού της πλούτου. Το Λιοντάρι της Αμφίπολης, ο Τύμβος Καστά και τα μνημεία της περιοχής μπορούν να λειτουργήσουν ως «μαγνήτης» για τον πολιτιστικό τουρισμό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην παραλιακή ζώνη.