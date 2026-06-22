Νέες προσλήψεις ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Ν. Σερρών

Η 4η ΥΠΕ προκηρύσσει θέσεις σε Ροδόπολη, Άγκιστρο, Άνω Βροντού, Αχλαδοχώρι και Άνω Μητρούσι – Έως τις 29 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε στην έκδοση της 3ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων προσωπικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία της αρμοδιότητάς της.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβλέπεται η στελέχωση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που εξυπηρετούν κατοίκους απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν το Κέντρο Υγείας Ροδόπολης, το Περιφερειακό Ιατρείο Αγκίστρου για την εξυπηρέτηση και της Κοινότητας Προμαχώνα, το Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Βροντούς, το Περιφερειακό Ιατρείο Αχλαδοχωρίου, τα οποία υπάγονται στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου, καθώς και το Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Μητρουσίου που υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Στρυμονικού.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε υπόχρεους προσωπικούς ιατρούς, σε μη υπόχρεους προσωπικούς ιατρούς με ειδικότητα Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας, καθώς και σε επί θητεία προσωπικούς ιατρούς.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιουνίου 2026. Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier), στη διεύθυνση Ιουστινιανού 1 και Εθνικής Αντιστάσεως 11, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ναταλία Ιωαννίδου