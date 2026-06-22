Ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί στις Σέρρες: Μάχη κατά των κουνουπιών σε 16.000 στρέμματα ορυζώνων

Από τους ορυζώνες της Βαμβακιάς, της Αναγέννησης και της Τυρολόης ξεκίνησαν οι εναέριοι ψεκασμοί στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Με τη δυναμική εκκίνηση των εναέριων ψεκασμών από τις έξι τα ξημερώματα, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έθεσε σε πλήρη εφαρμογή το εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Η πρώτη φάση της επιχείρησης επικεντρώθηκε στους απέραντους ορυζώνες της Βαμβακιάς, της Αναγέννησης και της Τυρολόης, καλύπτοντας συνολική έκταση 11.000 στρεμμάτων. Η παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Παναγιώτη Σπυρόπουλου στο σημείο των ψεκασμών υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η διοίκηση στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η μεγάλη αυτή προσπάθεια δεν σταματά εδώ, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει τη ασυνέχιση των αεροψεκασμών στα τοπικά διαμερίσματα του Προβατά, της Άνω Καμήλας, του Μητρουσίου και της Μονοκκλησιάς, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι συμπληρωματικές δράσεις στις περιοχές της Αναγέννησης και της Τυρολόης. Συνολικά, το πρόγραμμα αναμένεται να θωρακίσει περισσότερα από 16.000 στρέμματα καλλιεργειών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορυζοκαλλιέργειες, οι οποίες λόγω των λιμναζόντων υδάτων αποτελούν την κύρια εστία ανάπτυξης και αναπαραγωγής των εντόμων.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Σέρρων, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ασφάλειας και υπευθυνότητας προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι πλήρως πιστοποιημένα και εγκεκριμένα. Η επιχείρηση διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στο οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον ούτε εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του σχεδίου, εξειδικευμένα κλιμάκια υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών βρίσκονται συνεχώς στο πεδίο, διενεργώντας αυστηρούς ελέγχους τόσο στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα όσο και στα ακριβή γεωγραφικά σημεία των ψεκασμών. Αυτή η εναέρια παρέμβαση λειτουργεί συνδυαστικά και σε πλήρη αρμονία με τα αντίστοιχα προγράμματα των Δήμων της περιοχής, τα οποία υλοποιούνται εντός των οικισμών από την ΑΝΕΣΕΡ, δημιουργώντας έτσι μια ολοκληρωμένη ασπίδα προστασίας για ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα. Αμαλία Ταμπουρή