Ξεκινάει η αποστακτική περίοδος για το 2025 – Οι ημερομηνίες ανά Δήμο στο Ν. Σερρών

Ο Σύλλογος Αμβυκούχων Αμπελουργών Ν. Σερρών δημοσιεύει το πρόγραμμα έναρξης της αποστακτικής περιόδου για το 2025, ενημερώνοντας τους αμπελουργούς των Σερρών για τις ημερομηνίες έναρξης ανά Δήμο.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες

-Δήμος Αμφίπολης 14 Οκτωβρίου 2025 (Τρίτη)

-Δήμος Σερρών 16 Οκτωβρίου 2025 (Πέμπτη)

-Δήμος Εμ. Παππά1 17 Οκτωβρίου 2025 (Παρασκευή)

-Δήμος Νέας Ζίχνης 23 Οκτωβρίου 2025 (Πέμπτη)

-Δήμος Σιντικής 23 Οκτωβρίου 2025 (Πέμπτη)

-Δήμος Βισαλτίας 24 Οκτωβρίου 2025 (Παρασκευή)

-Δήμος Ηράκλειας |24 Οκτωβρίου 2025 (Παρασκευή)

Η στιγμή που όλοι οι αμπελουργοί και φίλοι του παραδοσιακού τσίπουρου περιμένουν με ανυπομονησία έφτασε! Ο Σύλλογος Αμβυκούχων Αμπελουργών Ν. Σερρών έδωσε στη δημοσιότητα το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα έναρξης της αποστακτικής περιόδου για το 2025, και ο ενθουσιασμός έχει φουντώσει σε ολόκληρο τον Νομό!

Μετά από έναν χρόνο φροντίδας του αμπελιού και προσμονής, οι άμβυκες σε όλο τον Νομό Σερρών ετοιμάζονται να πάρουν φωτιά, μεταμορφώνοντας τα στέμφυλα σε αυτό το μοναδικό, κρυστάλλινο απόσταγμα που αγαπάμε: το σερραϊκό τσίπουρο!

Καζανι αρκοχωρι 1114

Το Ημερολόγιο της Μεγάλης Γιορτής!

Περισσότερο από Απόσταξη: Μια Παράδοση Ζωντανή!

Η απόσταξη του τσίπουρου στις Σέρρες δεν είναι απλώς μια αγροτική εργασία· είναι μια ιεροτελεστία, μια γιορτή της συγκομιδής και της αμπελουργικής κουλτούρας. Είναι η στιγμή που οι γείτονες συγκεντρώνονται, μοιράζονται ιστορίες, δοκιμάζουν τα πρώτα “κεφάλια” του αποστάγματος και φυσικά, βάζουν τα θεμέλια για τις χειμωνιάτικες γεύσεις!

Καζανι αρκοχωρι 1095

Ο Σύλλογος Αμβυκούχων με αυτή την ανακοίνωση δίνει το σύνθημα για την έναρξη μιας περιόδου γεμάτης ζεστασιά, γέλιο και την μαγική μετατροπή των σταφυλιών σε τοπικό θησαυρό.

Καλή Αρχή και καλά “Καζάνια” σε όλους τους αμπελουργούς των Σερρών! Ας πλημμυρίσουν οι αυλές και τα ρακοκάζανα με το άρωμα του φρέσκου τσίπουρου!