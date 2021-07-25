ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΥΟ 2020: 6η θέση η Κορακάκη στην σκοποβολή

Τα αποτελέσματα όλων των Ελλήνων αθλητών την Κυριακή 25/7 και το αγωνιστικό πρόγραμμα της Δευτέρας 26/7.
Η Άννα Κορακάκη μπορεί να μην κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία του Ρίο στο αεροβόλο πιστόλι αλλά η πρόκριση σε έναν τελικό Ολυμπιακών Αγώνων και η 6η θέση σε αυτόν δείχνει το μέγεθος της αξίας την Ελληνίδας αθλήτριας. Η Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί και στο σπορ πιστόλι 25μ. στις 29 Ιουλίου.
Η κορυφαία αθλήτρια της ελληνικής σκοποβολής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη θέση καθώς συγκέντρωσε 585 βαθμούς με 25 κεντρικά δεκάρια. Στον τελικό, η αρχή δεν εξελίχθηκε όπως επιθυμούσε η αθλήτριά μας και ύστερα από πέντε βολές ήταν στην 6η θέση με 49 βαθμούς. Στις 10 βολές έπεσε στην 7η θέση αλλά στις 12 ανέβηκε στην 6η. Μετά τη 14η βολή, και αφού είχαν ολοκληρώσει τις προσπάθειές τους η Σελίν Γκόμπερβιλ ως 8η και η Ματίλντε Λεμόλ ως 7η, άρχισε η… μάχη με την Ολένα Κόστεβιτς από την Ουκρανία. Τελικά, η Ουκρανή με 137.8 έμεινε στον τελικό ενώ η σκοπευτής μας ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με 137.4.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στους προκριματικούς η Κινέζα Γιάνγκ ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει η Άννα από το 2018 με 587. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Βιταλίνα Μπατσαράσκινα, το ασημένιο η Αντουανέτα Κοσταντίνοβα και το χάλκινο η Κινέζα Ρανσίν Γιάνγκ
|ΚΟΡΑΚΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|10m Air Pistol
|Qualification
|2η (585 )
|53
|ΚΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
|Pairs
|repechage
|1ες (7:28.00) συνεχίζουν στον ημιτελικό
|13
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|Skeet
|Qualification -Day 1
|26ος , 70 β, (23-24-23) συνεχίζει
|30
|ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
|100m Butterfly
|Semifinal 2
|5η (57,25) αποκλεισμός
|9η
|57.25
|33
|ΤΖΕΛΗ
|ΦΑΝΗ
|ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
|-57kg
|Round of 16 με (ROC) MININA Tatiana
|Ήττα 15-7 συνέχιση σε Repechage
|17
|ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
|Singles
|first round με GER (KOHLSCHREIBER Philipp)
|Μκη 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) συνεχίζει
|64
|ΚΟΡΑΚΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|10m Air Pistol
|Finals
|6η (157.4)
|6η
|585
|53
|ΚΥΡΙΔΟΥ
|ΑΝΝΕΤΑ
|ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
|Single Sculls
|quarterfinal 3
|3η (8:02.19) συνεχίζει στον ημιτελικό
|32
|ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ
|ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
|Water Polo
|Preliminary Round – Group A, Hungary vs Greece
|Νίκη 9-10, συνεχίζουν
|12
|ΝΤΟΥΣΚΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
|Single Sculls
|quarterfinal 1
|2ος (7:12.77) συνεχίζει στον ημιτελικό
|32
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ
|Laser Radial
|Race 01
|2η
|44
|ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ
|RS:X
|Race 01
|8ος
|25
|ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 02
|17ος
|25
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|Laser Radial
|Race 02
|19η. Γεν. Κατάταξη 5η μετά από 2 Ιστιοδρομίες
|44
|ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 03
|9ος, Γεν. Κατάταξη 11ος μετά από 3 Ιστιοδρομίες
|25
|ΓΚΙΩΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
|Singles
|round2 με EGY (SALEH Ahmed)
|Νίκη 4-1 (13-11, 11-7, 9-11, 11 3, 11-6) συνεχίζει στους 32
|64
|ΔΙΒΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 01
|19η
|27
|ΔΙΒΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 02
|19η
|27
|ΔΙΒΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 03
|19η, Γεν. Κατάταξη 23η μετά από 3 Ιστιοδρομίες
|27
|ΤΖΕΛΗ
|ΦΑΝΗ
|ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
|-57kg
|Repechage 1 με NGR (BEN YESSOUF Tekiath)
|Ήττα 2-0
|7η
|17
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
|200m Freestyle
|Heat 1
|1ος, 1:49.16, αποκλεισμός
|31ος
|1:49.16
|39
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
|100m Backstroke
|Heat 6
|5ος, 53.77, 15ος γεν. κατάταξη, συνεχίζει στον
|40
|4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΒΑΖΑΙΟΣ, ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ, ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ)
|ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
|4 x 100m Freestyle Relay
|Heat 1
|8οι,
|15οι
|3:15.34
|16
Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών την Δευτέρα 26/7/2021
|ΩΡΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΑΘΛΗΜΑ
|ΑΓΩΝΙΣΜΑ
|ΦΑΣΗ
|ΤΟΠΟΣ
|4:00
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|Skeet
|Qualification -Day 2
|Asaka Shooting Range -Shotgun Ranges
|4:45
|ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΞΙΦΑΣΚΙΑ
|Women’s Sabre Individual
|Table of 32 με JPN (EMURA Misaki)
|Makuhari Messe Hall B
|5:00
|ΣΑΚΚΑΡΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
|Singles
|second round με SRB (STOJANOVIC Nina)
|Ariake Tennis Park -Court 7
|5:31
|ΧΡΗΣΤΟΥ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
|100m Backstroke
|Semifinal 1
|Tokyo Aquatics Centre
|6:05
|ΔΙΒΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ
|RS:X
|Race 04
|Enoshima Yacht Harbour
|6:50
|ΔΙΒΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ
|RS:X
|Race 05
|Enoshima Yacht Harbour
|7:35
|ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΞΙΦΑΣΚΙΑ
|Women’s Sabre Individual
|Table of 16
|Makuhari Messe Hall B
|7:40
|ΔΙΒΑΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 06
|Enoshima Yacht Harbour
|8:30
|ΓΚΙΩΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
|Singles
|round3 με KOR (JEOUNG Youngsik)
|Tokyo Metropolitan Gymnasium
|8:35
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|Laser Radial
|Race 03
|Enoshima Yacht Harbour
|9:00
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΠΟΔΗΛ. ΟΡΕΙΝΗ
|Cross-country
|final
|Izu MTB Course
|9:05
|ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 04
|Enoshima Yacht Harbour
|9:25
|ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΞΙΦΑΣΚΙΑ
|Women’s Sabre Individual
|Quarterfinals
|Makuhari Messe Hall B
|9:45
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΑ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|Laser Radial
|Race 04
|Enoshima Yacht Harbour
|9:50
|ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 05
|Enoshima Yacht Harbour
|9:50
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|Skeet
|Finals
|Asaka Shooting Range -Shotgun C -Final Range
|10:40
|ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
|ΒΥΡΩΝ
|ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
|RS:X
|Race 06
|Enoshima Yacht Harbour
|11:05
|ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
|Skeet
|Victory Ceremony
|Asaka Shooting Range -Shotgun C -Final Range
|12:00
|ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΞΙΦΑΣΚΙΑ
|Women’s Sabre Individual
|Semifinals
|Makuhari Messe Hall B
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