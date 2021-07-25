ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΥΟ 2020: 6η θέση η Κορακάκη στην σκοποβολή

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Τα αποτελέσματα όλων των Ελλήνων αθλητών την Κυριακή 25/7 και το αγωνιστικό πρόγραμμα της Δευτέρας 26/7.

Η Άννα Κορακάκη μπορεί να μην κατάφερε να επαναλάβει την επιτυχία του Ρίο στο αεροβόλο πιστόλι αλλά η πρόκριση σε έναν τελικό Ολυμπιακών Αγώνων και η 6η θέση σε αυτόν δείχνει το μέγεθος της αξίας την Ελληνίδας αθλήτριας. Η Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί και στο σπορ πιστόλι 25μ. στις 29 Ιουλίου.  

Η κορυφαία αθλήτρια της ελληνικής σκοποβολής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη θέση καθώς συγκέντρωσε 585 βαθμούς με 25 κεντρικά δεκάρια. Στον τελικό, η αρχή δεν εξελίχθηκε όπως επιθυμούσε η αθλήτριά μας και ύστερα από πέντε βολές ήταν στην 6η θέση με 49 βαθμούς. Στις 10 βολές έπεσε στην 7η θέση αλλά στις 12 ανέβηκε στην 6η. Μετά τη 14η βολή, και αφού είχαν ολοκληρώσει τις προσπάθειές τους η Σελίν Γκόμπερβιλ ως 8η και η Ματίλντε Λεμόλ ως 7η, άρχισε η… μάχη με την Ολένα Κόστεβιτς από την Ουκρανία. Τελικά, η Ουκρανή με 137.8 έμεινε στον τελικό ενώ η σκοπευτής μας ολοκλήρωσε την προσπάθειά της με 137.4.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στους προκριματικούς η Κινέζα Γιάνγκ ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει η Άννα από το 2018 με 587. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Βιταλίνα Μπατσαράσκινα, το ασημένιο η Αντουανέτα Κοσταντίνοβα και το χάλκινο η Κινέζα Ρανσίν Γιάνγκ

ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10m Air Pistol Qualification 2η (585 )     53
ΚΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Pairs repechage 1ες (7:28.00) συνεχίζουν στον ημιτελικό     13
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ Skeet Qualification -Day 1 26ος , 70 β, (23-24-23) συνεχίζει     30
ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m Butterfly Semifinal 2 5η (57,25) αποκλεισμός 57.25 33
ΤΖΕΛΗ ΦΑΝΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ -57kg Round of 16 με (ROC) MININA Tatiana Ήττα 15-7 συνέχιση σε Repechage     17
ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Singles first round με GER (KOHLSCHREIBER Philipp) Μκη 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) συνεχίζει     64
ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10m Air Pistol Finals 6η (157.4) 585 53
ΚΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Single Sculls quarterfinal 3 3η (8:02.19) συνεχίζει στον ημιτελικό     32
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ   ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Water Polo Preliminary Round – Group A, Hungary vs Greece Νίκη 9-10, συνεχίζουν     12
ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Single Sculls quarterfinal 1 2ος (7:12.77) συνεχίζει στον ημιτελικό     32
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ Laser Radial Race 01     44
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ RS:X Race 01 8ος     25
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RS:X Race 02 17ος     25
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ Laser Radial Race 02 19η. Γεν. Κατάταξη 5η μετά από 2 Ιστιοδρομίες     44
ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RS:X Race 03 9ος, Γεν. Κατάταξη 11ος μετά από 3 Ιστιοδρομίες     25
ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Singles round2 με EGY (SALEH Ahmed) Νίκη 4-1 (13-11, 11-7, 9-11, 11­ 3, 11-6) συνεχίζει στους 32     64
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RS:X Race 01 19η     27
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RS:X Race 02 19η     27
ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RS:X Race 03 19η, Γεν. Κατάταξη 23η μετά από 3 Ιστιοδρομίες     27
ΤΖΕΛΗ ΦΑΝΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ -57kg Repechage 1 με NGR (BEN YESSOUF Tekiath) Ήττα 2-0   17
ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 200m Freestyle Heat 1 1ος, 1:49.16, αποκλεισμός 31ος 1:49.16 39
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 100m Backstroke Heat 6 5ος, 53.77, 15ος γεν. κατάταξη, συνεχίζει στον     40
4Χ100 ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΒΑΖΑΙΟΣ, ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ, ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ)   ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4 x 100m Freestyle Relay Heat 1 8οι, 15οι 3:15.34 16

Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών την Δευτέρα 26/7/2021

ΩΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΜΑ   ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΣ
4:00 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ   Skeet Qualification -Day 2 Asaka Shooting Range -Shotgun Ranges
4:45 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑ   Women’s Sabre Individual Table of 32 με JPN (EMURA Misaki) Makuhari Messe Hall B
5:00 ΣΑΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ   Singles second round με SRB (STOJANOVIC Nina) Ariake Tennis Park -Court 7
5:31 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ   100m Backstroke Semifinal 1 Tokyo Aquatics Centre
6:05 ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ   RS:X Race 04 Enoshima Yacht Harbour
6:50 ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ   RS:X Race 05 Enoshima Yacht Harbour
7:35 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑ   Women’s Sabre Individual Table of 16 Makuhari Messe Hall B
7:40 ΔΙΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ   RS:X Race 06 Enoshima Yacht Harbour
8:30 ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ   Singles round3 με KOR (JEOUNG Youngsik) Tokyo Metropolitan Gymnasium
8:35 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ   Laser Radial Race 03 Enoshima Yacht Harbour
9:00 ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΔΗΛ. ΟΡΕΙΝΗ   Cross-country final Izu MTB Course
9:05 ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ   RS:X Race 04 Enoshima Yacht Harbour
9:25 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑ   Women’s Sabre Individual Quarterfinals Makuhari Messe Hall B
9:45 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ   Laser Radial Race 04 Enoshima Yacht Harbour
9:50 ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ   RS:X Race 05 Enoshima Yacht Harbour
9:50 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ   Skeet Finals Asaka Shooting Range -Shotgun C -Final Range
10:40 ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ   RS:X Race 06 Enoshima Yacht Harbour
11:05 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ   Skeet Victory Ceremony Asaka Shooting Range -Shotgun C -Final Range
12:00 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑ   Women’s Sabre Individual Semifinals Makuhari Messe Hall B

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