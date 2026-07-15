Ο Δ. Σερρών τίμησε τους ήρωες της Κύπρου – 52 χρόνια από το πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή

Τους πεσόντες ήρωες κατά το πραξικόπημα και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 τίμησε σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026, ο Δήμος Σερρών, σε εκδήλωση μνήμης και τιμής που συνδιοργάνωσε με την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδος και την Ένωση Κυπρίων Νομού Σερρών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της Μεγαλονήσου.

Στις 10:00 το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, στον ανδριάντα του Αντισμηνάρχου Συμεωνίδη, στην πλατεία Πεσόντων και Αγνοουμένων Πολεμιστών Κύπρου. Παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, οι Βουλευτές Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης και Κώνσταντίνος Μπούμπας, η Δήμαρχος Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών, σωμάτων ασφαλείας, αυτοδιοικητικών, εκπαιδευτικής κοινότητας, φορέων, συλλόγων, καθώς και εκπροσώπων οικογενειών των ηρώων Αμαλία Ταμπουρή