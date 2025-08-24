Προμαχώνας Σερρών: Περισσότεροι οι Βούλγαροι επισκέπτες

Αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται φέτος στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι επισκέπτες από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα ξεπέρασαν αριθμητικά εκείνους που κατευθύνθηκαν προς τη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ερα Σερρών, από την αρχή του έτους μέχρι και τα τέλη Ιουλίου 2025, από τα διόδια

του Προμαχώνα:

-Προς Ελλάδα πέρασαν 948.118 οχήματα

-Προς Βουλγαρία ή άλλες χώρες πέρασαν 899.076 οχήματα

Συνολικά, η διακίνηση έφτασε περίπου τα δύο εκατομμύρια οχήματα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξανόμενη

τουριστική και διασυνοριακή κίνηση.

Ιούλιος 2025 – Κορύφωση της κίνησης

Κατά τον μήνα Ιούλιο, παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένη ροή:

-Σύνολο διελεύσεων: 446.055 οχήματα

-Προς Ελλάδα: 222.289

-Προς Βουλγαρία/άλλες χώρες: 223.766

Ιούνιος 2025 – Ήπια άνοδος πριν την κορύφωση

Τον Ιούνιο:

-Προς Ελλάδα: 197.887 οχήματα

-Προς Βουλγαρία/άλλες χώρες: 171.620 οχήματα

Η σταθερή αύξηση στους αριθμούς αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον κυρίως των Βούλγαρων επισκεπτών για τουρισμό στη

βόρεια Ελλάδα, ενώ η συνολική ροή οχημάτων φέτος ξεπερνά τα περσινά επίπεδα, προδιαγράφοντας μια δυναμική τουριστική

σεζόν.