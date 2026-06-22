Πρωτοφανής θεομηνία στη Βισαλτία: Πνίγηκε η Νιγρίτα, πλημμύρισε ο κάμπος

Έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρή βροχόπτωση έπνιξαν τι απόγευμα της περασμένης Τετάρτης τη Νιγρίτα – Επί ποδός οι υπηρεσίες του Δήμου Βισαλτίας

Μια πρωτοφανής θεομηνία έπληξε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης την περιοχή της Βισαλτίας, προκαλώντας σοβαρότατα προβλήματα και θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, που χαρακτηρίστηκαν από μια σφοδρή και ασταμάτητη νεροποντή αλλά και από μια σύντομη πλην όμως καταστροφική χαλαζόπτωση, μετέτρεψε μέσα σε λίγη ώρα την πόλη της Νιγρίτας και την ευρύτερη περιοχή σε μια απέραντη λίμνη.

Ο όγκος του νερού που έπεσε ήταν τόσο μεγάλος και ο ρυθμός της βροχής παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα αμείωτος, με αποτέλεσμα το δίκτυο αποχέτευσης και τα φρεάτια να αδυνατούν να απορροφήσουν τον όγκο των νερών. Σχεδόν ολόκληρη η πόλη της Νιγρίτας βρίσκεται αυτή τη στιγμή πλημμυρισμένη. Τα νερά έχουν καλύψει κεντρικούς δρόμους και σοκάκια, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για τους κατοίκους και τους οδηγούς, ενώ εκφράζονται φόβοι για ζημιές σε υπόγεια και ισόγεια κτίσματα.

Η κινητοποίηση του μηχανισμού του Δήμου ήταν άμεση. Όλα τα διαθέσιμα συνεργεία της ΔΕΥΑ Βισαλτίας σύμφωνα με τον πρόεδρο Γιώργο Μαυρίδη βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους της Νιγρίτας, αλλά και στα περίχωρα, επιχειρώντας κάτω από αντίξοες συνθήκες να καθαρίσουν τα πλημμυρισμένα φρεάτια και να διευκολύνουν την απορροή των υδάτων.

@Χρήστος Δράκος

Η κατάσταση είναι εξίσου δραματική και στον κάμπο της Βισαλτίας. Οι καλλιέργειες έχουν καλυφθεί πλήρως από το νερό, με τους αγρότες της περιοχής να παρακολουθούν με αγωνία τις περιουσίες τους να βυθίζονται, καθώς η βροχή συνεχίζει να πέφτει με την ίδια ένταση.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Μπαλτήρας, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην καρδιά των γεγονότων, κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης στον κάμπο. Ο ίδιος επιβεβαίωσε τον τεράστιο όγκο νερού που έχει σκεπάσει τα χωράφια και αμέσως μετά έσπευσε εντός της πόλης της Νιγρίτας, προκειμένου να συντονίσει τις επιχειρήσεις και να εντοπίσει τα σημεία εκείνα που παρουσιάζουν τα πιο επείγοντα προβλήματα και χρίζουν άμεσης παρέμβασης. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τις αρχές να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι την εκτόνωση του φαινομένου.