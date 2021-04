Στα φαρμακεία από σήμερα τα self tests

Αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Εκπαιδευτικοί και μαθητές Λυκείου σε προτεραιότητα – Θα λειτουργήσει και η πλατφόρμα self-testing.gov.gr για τη δήλωση τού αποτελέσματος

Ξεκινά από σήμερα η διάθεση των self tests στα φαρμακεία της χώρας, το νέο υπερόπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το οποίο η κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα συμβάλει σημαντικά στον έλεγχο της διάδοσης του κορονοϊού. Ήδη από το περασμένο Σάββατο βρίσκεται στην Ελλάδα η πρώτη παρτίδα των τεστ, περίπου ένα εκατομμύριο, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας επιπλέον 2 εκατ. τεμάχια πρόκειται να παραληφθούν από την εταιρία διανομής.

Oι πολίτες θα μπορούν να τα προμηθεύονται από τα φαρμακεία αρχικά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από την Παρασκευή θα ξεκινήσει η διάθεσή τους και στα φαρμακεία όλων των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας.



Εκπαιδευτικοί και μαθητές σε προτεραιότητα

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα λάβουν κατά προτεραιότητα τα self tests, καθώς η χρήση τους μία φορά την εβδομάδα είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές θα πρέπει να το κάνουν 24 με 48 ώρες πριν πάνε για μάθημα και το αποτέλεσμά του θα πρέπει να δηλώνεται στην πλατφόρμα της κυβέρνησης.

Ανοίγει η πλατφόρμα για την χορήγηση σε μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς

Ανοίγει το απόγευμα η πλατφόρμα καταχώρησης και ενημέρωσης για την χορήγηση των self tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 και ξεκινάει η διάθεση τους αποκλειστικά για μαθητές Λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης, από την Πέμπτη στα μεγάλα αστικά κέντρα και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων ξεκίνησε από χθες και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας. Θα διατεθούν ισόποσα 75 self tests ανά φαρμακείο.

Η πλατφόρμα καταχώρησης θα ανοίγει μόνο με τον ΑΜΚΑ μαθητών, εκπαιδευτικών. Επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι-πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, οι άνω των 67 ετών δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθεια των self tests, αυτή την εβδομάδα.

Η καταχώρηση των self tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.

Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους δικαιούχους να προμηθευτούν τα self tests ώρες που τα φαρμακεία είναι ανοιχτά και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα. Επισημαίνεται ότι το self test είναι υποχρεωτικό για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς, πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του (θετικό ή αρνητικό) θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η λειτουργία της οποίας ξεκινάει σήμερα.

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε δημόσια δομή υγείας.

Η διαδικασία αν το τεστ βγει θετικό

Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self – testing . gov . gr (η οποία θα λειτουργήσει από σήμερα) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση. Οι μεν εργαζόμενοι -και οι εκπαιδευτικοί- για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους.

Τονίζεται ότι η απουσία από το σχολείο ή την εργασία κατοχυρώνεται πλήρως από το δεύτερο τεστ επαλήθευσης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο. Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με το κιτ του self test, παραλαμβάνονται από τον φαρμακοποιό και οι γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.

Όπως έχει διευκρινιστεί, τα self test δεν θα γίνονται στα φαρμακεία. Θα γίνεται η αγορά τους και η χρήση τους θα πραγματοποιείται από το σπίτι. Οι φαρμακοποιοί συνιστούν στους δικαιούχους να προμηθευτούν τα self tests ώρες που τα φαρμακεία είναι ανοιχτά και να μην προσέρχονται στα εφημερεύοντα.



50.000 self tests στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης

Στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ Θεσσαλονίκης) αναμένονται σε πρώτη φάση τις επόμενες ώρες 50.000 rapid tests τα οποία θα διανεμηθούν στο 85% των φαρμακείων του νομού.

Όπως ανέφερε στο makthes.gr ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ, Σπύρος Νικολαΐδης από τη στιγμή που θα φτάσουν στις εγκαταστάσεις- αποθήκες τα tests σε μια ώρα θα διατεθούν σε κάθε φαρμακείο.

Αναφερόμενος στην διαδικασία ο κ. Νικολαΐδης λέει πως κάθε φαρμακείο της Θεσσαλονίκης θα λάβει αρχικά 75 τεμάχια. Όταν τελειώσουν τα πρώτα 50 tests τότε θα ειδοποιείται η αποθήκη μέσω του ειδικού συστήματος όπου ο κάθε φαρμακοποιός θα ενημερώνει για την κάθε διάθεση βάσει ΑΜΚΑ. «Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Όταν δίνεται το 50ο test τότε θα χτυπά καμπανάκι στις εγκαταστάσεις μας και αμέσως θα στέλνουμε νέα tests στο κάθε φαρμακείο. Με αυτό τον τρόπο και το υπουργείου ελέγχει την διάθεση των tests» υποστηρίζει ο κ. Νικολαΐδης. πηγή: makthes

#pgnews

#ΥΓΕΙΑ