Στην «Εστία Πνεύματος» ο Ταξίαρχος της 10ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού Σερρών

Ο Ταξίαρχος της 10ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού Σερρών, Γ.Λιάμπας μετέβη στη Νιγρίτα και επισκέφθηκε το Πνευματικό Κέντρο «Εστία Πνεύματος»

Τις καλύτερες των εντυπώσεων αποκόμισε από την επίσκεψή του στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, «Εστία Πνεύματος» ο Ταξίαρχος της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού (ΜΠ ΤΑΞ) Σερρών, Γεώργιος Λιάμπας.

Ο τελευταίος είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στους χώρους του Μουσείου τοπικής ιστορικής από τον Πρωτοπρεσβύτερο, π.Γεώργιο Κελεμπέκη και μάλιστα πρόσφερε αναμνηστική πλακέτα τιμώντας τον κόπο της δημιουργίας του τόσο σημαντικού, για την γνώση της τοπικής ιστορίας, Μουσείου μνήμης.

Επίσης, πρόσφερε τιμητική πλακέτα στον Στράτηγο ε.α. Άγγελο Ιλαρίδη, που κατάγεται από τη Νιγρίτα Σερρών και ο οποίος επίσης συνεισέφερε τα μέγιστα στη δημιουργία του Μουσείου αλλά και στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας

Διονύσης Τριανταφύλλου