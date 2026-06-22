Στην «Εστία Πνεύματος» της Νιγρίτας ο Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης

Τις καλύτερες των εντυπώσεων σχημάτισε κατά την επίσκεψή του ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ)

Το Μουσείο τοπικής ιστορικής μνήμης του Πνευματικού Κέντρου «Εστία Πνεύματος» του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας επισκέφθηκε ο Διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ), Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, ημέρα που η Νιγρίτα και ολόκληρη η Βισαλτία τίμησε τα θύματα του Ολοκαυτώματος, που συνέβη κατά το χρονικό διάστημα 17-20 Ιουνίου 1913.

Ο Αντιστράτηγος με τους επιτελείς του, συνοδευόμενος από την Δήμαρχο Βισαλτίας, Βάνα Πλιάκου και τον Ταξίαρχο Διοικητή της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, Φίλιππο Γιαλαμά, τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, Παναγιώτη Σπυρόπουλο, καθώς και τον πρώην Δήμαρχο Νιγρίτας, Δημήτρη Δάπη ξεναγήθηκε στους χώρους, που προβάλλουν την τοπική ιστορία της Νιγρίτας από τον Μακεδονικό Αγώνα μέχρι και σήμερα. Ιορδάνης

Ξανθόπουλος