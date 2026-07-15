Στην πανήγυρη της Αγ. Κυριακής στην Ολυμπιάδα ο Πρωτoπρεσβύτερος π. Γεώργιος Κελεμπέκης

Με την άδεια και την ευλογία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης, κ.κ. Θεολόγου ο π.Γεώργιος συλλειτούργησε στην Ολυμπιάδα

Η παραθαλάσσια Ολυμπιάδα του Δήμου Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής εόρτασε με κάθε μεγαλοπρέπεια τη μνήμη της Προστάτιδός της, Μεγαλοπαρθενομάρτυρος Αγίας Κυριακής, την Αθληφόρο Αγία των πρώτων Χριστιανικών χρόνων της αδιαίρετης Εκκλησίας, που επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, καταγομένη από γονείς επιφανείς, ευκατάστατους και Χριστιανούς, έδωσε τη μαρτυρία της υπέρ Χριστού του Θεού και Σωτήρος ημών.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 , του Όρθρου και της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, προέστη ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, πλαισιούμενος από τους Αρχιμ. π. Νεκτάριο Κωνσταντινίδη, π. Χρύσανθο Σαββίδη, π. Φιλόθεο Σταυρίδη, τον και εκλεκτό Εφημέριο της Ενορίας, π. Νικόδημο Κωτινούδη και τον Πρωτ. π. Γεώργιο Κελεμπέκη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.

Ο λαός της Ολυμπιάδος και οι παραθεριστές του όμορφου χωριού προσήλθαν να τιμήσουν την Πανεύφημο Μάρτυρα και να συμμετάσχουν στην Ευχαριστιακή Σύναξη και την Κοινή Προσευχή, με επικεφαλής τον πρώην Υπουργό και Δήμαρχο, Χρήστο Πάχτα, τον τοπικό Πρόεδρο, Ιωάννη Πετράκη και τον Πρόεδρο του Στανού, Δημήτριο Τριανταφυλλίδη.

Ιορδάνης Ξανθόπουλος