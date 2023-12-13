Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΒΙΣΑΛΤΕΣ Δυναμικό παρών στην εθελοντική αιμοδοσία

Μια ακόμη αιμοδοσία έφτασε στο τέλος την Κυριακή 3/12/23 ,η οποία με σημαία τον εθελοντισμό ,μόνο κέρδος θα μπορούσε να έχει. Εβδομήντα άτομα με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο ,κατέφθασαν στο Δημοτικό Μέγαρο για να πάρουν μέρος στην όμορφη παρέα μας ,την παρέα του Εθελοντισμού. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους θα λέγαμε ότι είναι λίγο, Ένα τεράστιο ευχαριστώ ,από τους συνανθρώπους μας που επωφελήθηκαν από την κίνηση αυτή
Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί όλους τους εθελοντές αιμοδότες ,αλλά και σε όλο τον κόσμο ,να υπάρχει υγεία ,χαρά, και αγάπη
ΕΥΓΕ σε όλους, αλλά & σε καθέναν ξεχωριστά
ΣΠΙΡΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ)
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΠΛΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΖΙΑΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΦΟΥΡΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΩΤΟΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΡΙΚΤΣΙΔΗ ΧΡΥΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΡΙΒΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ,
ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΡΟΥΜΠΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΕΓΟΥ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΙΕΦΝΙ ΕΝΤΜΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΚ
ΤΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΖΙΑΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΟΥΖΟΥΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΑΓΓΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΤΖΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΣΤΟΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΙΑΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Καλές γιορτές , καλά Χριστούγεννα
ΜΕ ΤΙΜΗ
- ΤΟ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
- ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
- ΠΕΓΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑ