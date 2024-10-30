Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΒΙΣΑΛΤΕΣ 20/10/2024

Μια ακόμη αιμοδοσία έφτασε στο τέλος την Κυριακή 20.12.24η οποία με σημαία τον εθελοντισμό ,μόνο κέρδος θα μπορούσε να έχει. Εβδομήντα άτομα με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο ,κατέφθασαν στο Δημοτικό Μέγαρο για να πάρουν μέρος στην όμορφη παρέα μας ,την παρέα του Εθελοντισμού. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους θα λέγαμε ότι είναι λίγο, Ένα τεράστιο ευχαριστώ ,από τους συνανθρώπους μας που επωφελήθηκαν από την κίνηση αυτή
Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί όλους τους εθελοντές αιμοδότες ,αλλά και σε όλο τον κόσμο ,να υπάρχει υγεία ,χαρά, και αγάπη
ΕΥΓΕ σε όλους, αλλά & σε καθέναν ξεχωριστά
ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟY
ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΑΤΖΗΚΤΙΒΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΡΙΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΙΑΒΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ
ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΗΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΗ
ΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΑΛΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΟΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΣΤΟΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΡΟΥΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΙΑΜΠΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΑΓΕΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΠΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ(ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ)
ΣΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΤΙΕΦΝΙ ΕΝΤΟΝΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥΣΚ
ΣΤΙΕΦΝΙ VLASH TOY PREND
ΤΑΡΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΓΙΑΜΑΚΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΑΛΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕ ΤΙΜΗ
- ΤΟ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
- ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
- ΠΕΓΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑ