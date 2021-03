Το «πράσινο φως» αναμένουν οι Γερμανοί για να ταξιδέψουν στην Κεντρική Μακεδονία

Στο επίκεντρο της διεθνούς τουριστικής αγοράς, στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Γερμανίας, βρέθηκε, για άλλη μία φορά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζοντας τους τρόπους με τους οποίους η χώρα μας θα υποδεχτεί τους τουρίστες για τη φετινή σεζόν.

Στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση” ΙΤΒ 2021” στο Βερολίνο, που φέτος πραγματοποιήθηκε ψηφιακά από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου 2021, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατάφερε να αναδειχθεί και πάλι ως ο προορισμός που καλύπτει όλες τις μορφές του θεματικού τουρισμού.

Δίνοντας έμφαση σε όλα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας κάθε επισκέπτη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επισφράγισε τη συμφωνία της με την “UNESCO World Heritage” και την “Google Arts” για την προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του περιοδικού της UNESCO.

Παράλληλα, εξασφαλίστηκε η περαιτέρω προβολή της Περιφέρειας σε Μ.Μ.Ε της Κεντρικής Ευρώπης ενώ ο θεματικός τουρισμός κυριάρχησε σε συζητήσεις με εκπροσώπους γειτονικών χωρών. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβαλε τη νέα, επικαιροποιημένη τουριστική στρατηγική της για την επόμενη μέρα της πανδημίας και δήλωσε πανέτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους επισκέπτες της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο της “ΙΤΒ 2021”, κρίσιμης σημασίας ήταν η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη ότι η Ελλάδα θα ανοίξει τις τουριστικές της πύλες μέχρι τις 14 Μαΐου, εφόσον το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα. Με σύνθημα, “All you want is Greece”, o Υπουργός προσκάλεσε το γερμανικό και διεθνές κοινό να επισκεφθεί την Ελλάδα φέτος για τις διακοπές του.

Η Γερμανία είναι μία από τις παραδοσιακές αγορές-στόχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καθοριστικά είναι τα δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου αλλά και οι προβλέψεις του γερμανικού ταξιδιωτικού κολοσσού “TUI”, που μιλούν για νοσταλγία των Γερμανών για χαλαρωτικά ταξίδια στη Μεσόγειο. Όπως εκτιμούν συμμετέχοντες στην έκθεση “ITB 2021”, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση Γερμανών τουριστών για ταξίδια, με τα αεροπορικά εισιτήρια προς τη χώρα μας να γίνονται ανάρπαστα.

“Η Γερμανία αποτελεί μία σημαντική αγορά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πέρα από τη θεματική Ήλιος-Θάλασσα’, προωθούμε τον εναλλακτικό τουρισμό δίνοντας έμφαση στον Όλυμπο, αλλά και το city break. Μετά το τέλος της καραντίνας, αναμένονται αεροπορικές συνδέσεις με τη Γερμανία και στοχεύουμε σε μεγαλύτερη διείσδυση στη γερμανική αγορά. Tο μεγάλο φάσμα ειδών τουρισμού που προσφέρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τρόπο παρουσίασης που εφαρμόσθηκε από τη Διεύθυνση Τουρισμού, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας στο “περίπτερο” μας και την εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντας για όλες τις παρεχόμενες μορφές τουρισμού. Η θετική αυτή εξέλιξη δείχνει ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή τουριστική περίοδος στην Π.Κ.Μ., στην οποία αναμένεται να συμβάλλει και η λειτουργία του ανακαινισμένου αεροδρομίου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”.

Το εκσυγχρονισμένο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών, παρέχοντας όλες τις σύγχρονες ανέσεις και καλύπτοντας παράλληλα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα» δήλωσε σχετικά ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.

H συμμετοχή της Π.Κ.Μ. στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. με μεγάλη συμμετοχή, που ξεπέρασε τους 3.500 εκθέτες.

#pgnews

#ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ