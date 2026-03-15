Το Τίμιο Ξύλο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

Η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

Οι Ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας προσκαλούν τους πιστούς να συμμετάσχουν στην υποδοχή του Τιμίου Ξύλου, το οποίο θα μεταφερθεί από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και ώρα 5:30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας.

Το Τίμιο Ξύλο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας μέχρι το πρωί της Τετάρτης 1 Απριλίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να προσέλθουν για προσκύνηση

Όλγα Σμάγαδου