Τριήμερη εκδρομή της Φιλόπτωχου Νιγρίτας στην Κέρκυρα στις 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2025

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Νιγρίτας “Ο Σωτήρ, διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στη Κέρκυρα στις 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2025 (ημέρες Τρίτη – Τετάρτη και Πέμπτη). Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

1ημέρα : ΝΙΓΡΙΤΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ– ΚΑΝΟΝΙ–ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ

Αναχώρηση στις 06.00 το πρωί για Ηγουμενίτσα, δια μέσου Βέροιας, Γρεβενών (στάση για καφέ), Ιωαννίνων, άφιξη στην Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο F/B και απόπλους για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων και αφού γευματίσουμε καθοδόν εξ ιδίων, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ανεβαίνουμε στο Κανόνι από όπου θα έχουμε μια πανοραμική θέα της λιμνοθάλασσας Χαλκιοπούλου και το Πέραμα. Θα επισκεφθούμε την Παναγία τη Βλαχέρνα και προαιρετικά με τη βαρκούλα θα περάσουμε στο φημισμένο Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκάνιων την πλατεία Σπιανάδα. Διανυκτέρευση.

2ημέρα : ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ – ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟΛΗ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι, ένα όμορφο χωριό που στη κορυφή του λόφου του βρίσκεται το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-91 η Αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Στο πλαίσιο του έργου προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού Αχίλλειου, παραμένουν κλειστοί οι εσωτερικοί χώροι του ανακτόρου, όμως είναι διαθέσιμοι οι εξωτερικοί – ανοιχτοί χώροι του μουσείου. Σε μια διαδρομή που εμπεριέχει τον χώρο του Περιστυλίου, του Ανακτόρου και τους αυτοκρατορικούς κήπους, έχοντας την δυνατότητα να θαυμάσουμε από κοντά τα πλήρως αποκατεστημένα μαρμάρινα αγάλματα των κήπων και ειδικά τον «Θνήσκοντα Αχιλλέα» που είναι και το σύμβολο του Αχίλλειου, με μια επιπρόσθετη μοναδική εμπειρία, καθώς θα μπορούμε να δούμε μετά από δεκαετίες αποκατεστημένο το φονικό βέλος στο εν λόγο μνημειώδες γλυπτό. Στη συνέχεια θα αφιερώσουμε χρόνο στην πόλη της Κέρκυρας. Θα επισκεφτούμε το παλιό φρούριο, το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (Σινοιαπωνικό μουσείο), το περίφημο «Λιστών» και τον καθεδρικό ναό του πολιούχου της πόλης Αγ. Σπυρίδωνα . Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στο Καμπιελο (παλιά πόλη) και τα παραδοσιακά καντούνια. Αναχώρηση για το ωραιότερο κομμάτι της Κέρκυρας την Παλαιοκαστρίτσα όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για μπάνιο . Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο , ξεκούραση , προαιρετική διασκέδαση / δείπνο . Διανυκτέρευση.

3ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΝΙΓΡΙΤΑ

Πρωινό και μια τελευταία βόλτα στην πόλη μέχρι την αναχώρηση μας για το λιμάνι και την επιβίβαση στο πλοίο στις 15.30 για Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, θα μπούμε και στην πόλη των Ιωαννίνων όπου θα απολαύσουμε έναν ωραίο καφέ και επιστρέφουμε στην πόλη μας.

ΤΙΜΗ 270€

ARITI HOTEL 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας

Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα

Συνοδό του γραφείου μας

Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο

Πρωινό

Τα εισιτήρια του F/B για Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα

Φόρο διαμονής, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών κέντρων.