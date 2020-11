Χαρδαλιάς: Γιατί έκλεισαν τα λύκεια σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες- Τέλος το take away μόνο delivery

Διευκρινίσεις για τα αυξημένα μέτρα ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοϊού που ισχύουν από σήμερα έδωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας. Ο κ.Χαρδαλιάς τόνισε ότι το υγειονομικό σχέδιο είναι δυναμικό και προσαρμόζεται στα δεδομένα, ενώ προχώρησε σε αποσαφήνιση των εξειδικευμένων μέτρων που ισχύουν από σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες και ανέλυσε το τι ισχύει για τον περιορισμό μετακίνησης των πολιτών, την αναστολή των αεροπορικών συνδέσεων και την απαγόρευση της μετακίνησης εκτός νομού, της αναστολής λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων κ.λπ., τον περιορισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων και τη λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων.

Ειδική αναφορά έκανε στα σχολεία, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει ανοιχτή, ενώ στα λύκεια εφαρμόζεται τηλε- εκπαίδευση. Αυτό, όπως εξήγησε ο Ν. Χαρδαλιάς, δεν οφείλεται στην επιδημιολογική κατάσταση των σχολείων. «Πρόθεση μας είναι τα σχολεία να είναι ανοιχτά» τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι το ποσοστό θετικότητας στα τεστ που έγιναν ήταν κάτω της μονάδας και άρα δεν υπήρχε θέμα διασποράς. Το σκεπτικό που επικράτησε ήταν ότι σε περιοχές με μεγάλη διασπορά της νόσου, «μπορεί ο ιός να μπει και στα σχολεία».

Επίσης, δόθηκαν διευκρινίσεις για ορισμένα μέτρα που ισχύουν στο κόκκινο επίπεδο.

Ειδικότερα, οι περιορισμοί επιβατών για ταξί και ΙΧ «προφανώς δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», όπου υπάρχει συνοδός. Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρυκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας Η διανομή κατ’ οίκον εξακολουθεί να λειτουργεί. Στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες το take away και το drive through δεν επιτρέπονται. Επιτρέπεται μόνο το ντελίβερι.