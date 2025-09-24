Χατζηβασιλείου στο Alpha Radio: Η Λιβύη να καταλάβει ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο

«Η Λιβύη να καταλάβει ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή του στον Alpha Radio το πρωί της Πέμπτης, σχολιάζοντας την επανεκκίνηση των συζητήσεων με την βορειοαφρικανική χώρα για καθορισμό ΑΟΖ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα στέλνει σαφές μήνυμα στη Λιβύη πως «το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, γιατί είναι απολύτως ανυπόστατο – όχι μόνο για εμάς, αλλά για κάθε πολιτισμένη χώρα που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο». Όπως εξήγησε, η λογική του μνημονίου έχει διαποτίσει την πολιτική ελίτ της Λιβύης, γι’ αυτό και οι όποιες συνομιλίες πρέπει να έχουν ως προϋπόθεση τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Αναφερόμενος στο γεωπολιτικό σκηνικό, σημείωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε φάση «γεωπολιτικής ανησυχίας» και αυτό εξηγεί την επιθετική της ρητορική. «Η έλευση της Ευρώπης και η συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron στον διαγωνισμό για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας και έμμεση παραδοχή των ελληνικών θέσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό ενοχλεί την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την επιχειρηματολογία της Αθήνας περί ακυρότητας του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο βουλευτής υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της προσέγγισης με τη Λιβύη: «Η Ελλάδα προσεγγίζει και τις δύο πλευρές της διαιρεμένης χώρας – Τρίπολη και Βεγγάζη – με χειρουργικό τρόπο. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επαφές του κ. Γεραπετρίτη με τον εκτελούντα χρέη Υπουργού στην Αθήνα, καθώς και προγραμματισμένες συναντήσεις με τις λιβυκές αρχές». Όπως είπε, στόχος είναι να ανιχνευθούν εκ νέου οι θέσεις και οι προθέσεις των δύο πλευρών, καθώς «έχουμε μπροστά μας ένα τελείως διαφορετικό τοπίο σε σχέση με 15 χρόνια πριν».

Αναφερόμενος στη σημασία της ελληνικής διπλωματικής παρουσίας, τόνισε ότι «η Λιβύη γνωρίζει ότι χωρίς την Αθήνα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις αποφάσεις για το μέλλον της χώρας». Κατά συνέπεια, «η σχέση της Λιβύης με την Ελλάδα είναι βαρόμετρο για τις σχέσεις της με τον έξω κόσμο».

Αναφορικά με τις τουρκικές προκλήσεις και το πλοίο «Πίρι Ρέις», δήλωσε πως η απάντηση της κυβέρνησης ήταν άμεση και αποτελεσματική: «Η αποστολή αντί-NAVTEX από τον σταθμό της Λήμνου υπενθύμισε την ελληνική δικαιοδοσία στην περιοχή». Κλείνοντας, χαιρέτισε τον σχεδιασμό για επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι «παρά τις διαφορές μας, πρέπει να μιλάμε – γιατί όταν μιλάμε, εξηγούμε και καταγράφουμε τις θέσεις. Μόνον έτσι μπορεί να διαμορφωθεί πιθανή προοπτική επίλυσης». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το να μην μιλάμε δεν είναι λύση, ούτε οδηγεί κάπου. Ο μόνος δρόμος είναι το διεθνές δίκαιο – αυτός είναι ο οδηγός μας».