5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να πάμε στην Παλιοκκλησιά

1) Το εξωκλήσι βρίσκεται σε ένα όμορφο περιβάλλον με πλατάνια και πολύ δροσιά. Ακόμη και με σαράντα βαθμούς το μεσημέρι σε εκείνο το μέρος φυσάει ένα αεράκι!

2) Η περιοχή της Παλιοκκλησιάς είναι από τις πιο αγαπημένες τοποθεσίες στην καρδιά του κάμπου της Νιγρίτας συνδεδεμένες με τα χρόνια της νιότης πολλών από εμάς. Διά τούτο και ξυπνά γλυκιές αναμνήσεις. Πριν από 50 χρόνια στη περιοχή καλλιεργούνταν κυρίως ο καπνός και πολλοί από τους αγρότες της Νιγρίτας βρισκόταν καθημερινά στην περιοχή για το μάζεμα. Έχουν λοιπόν αναμνήσεις και μία ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο. Πολλοί από τους απόδημους συμπατριώτες μας όταν έρχονται εκφράζουν την επιθυμία να επισκεφθούν τα χωράφια εκεί, όπου δούλεψαν στις καλλιέργειες συμβάλλοντας στα οικονομικά της οικογένειας. Η επίσκεψη στην Παλιοκκλησιά ξυπνά αναμνήσεις, που εκείνες μας γεμίζουν συγκίνηση!

3) Το Παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ήταν καταφύγιο για τους αγρότες όταν ξεσπούσαν οι μπόρες. Πριν από 50 χρόνια η καλλιέργεια του καπνού ήταν πολύ διαφορετική. Στην περίοδο της φυτείας και του σκαλίσματος του καπνού όλη την ημέρα η οικογένεια ήταν στο χωράφι. Όταν ξεσπούσαν οι μπόρες οι αγρότες προσέφευγαν στην εκκλησία για να προστατευτούν. Έμεινε στην ιστορία το χαλάζι του 1959 που πολλοί κατέφυγαν εκεί για να γλιτώσουν από την φοβερή χαλαζόπτωση.

4) Στο γλέντι της 22ας Αυγούστου θα τιμηθεί ο Νάσος Κουντουράς για την καθοριστική συμβολή του στη διάσωση και διάδοση των ντόπιων παραδοσιακών μας τραγουδιών.

Ο Νάσος Κουντουράς εξεδήλωσε την επιθυμία η εμφάνισή του στην Παλιοκκλησιά να είναι η τελευταία του δημόσια εμφάνιση. Δεν θα σταματήσει να τραγουδά αλλά αυτό θα το κάνει στην παρέα και ευκαιριακά. Ο Νάσος είναι το αηδόνι της Βισαλτίας. Στα 11 χρόνια οργανωμένης δράσης της ομάδας «Επιμένουμε Παραδοσιακά» πραγματοποιήθηκαν 140 συνάξεις. Ο Νάσος συμμετείχε στις 130. Συμμετείχε όμως και στις έρευνες για τη διάσωση των παραδοσιακών μας τραγουδιών που έκαναν οι ερευνητές: Τάκης Σαμαράς το 1969 και Νίκος Πασχαλούδης το 2000.

5)Την 22α Αυγούστου στο γνωστό μουσικό σχήμα θα συμμετέχουν δύο πανελληνίως διακεκριμένοι οργανοπαίχτες. Ο πρώτος βιολιστής στην Ελλάδα, Κυριάκος Γκουβέντας και ένας από τους καλλίτερους κλαρινίστες ο Αντώνης Ζώρας (γνωστός ως Τσολιάς) από τη Γουμένισσα. Το πρόγραμμα θα είναι παραδοσιακό και λαϊκό. Θα συμμετέχουν ακόμη οι Φουρλάκης Τάσος (λαούτο και αρμόνιο), Ζαρίμπας Παναγιώτης(ούτι), Ντόκας Κώστας(μπουζούκι), Δρούγγος Νίκος(κρουστά) και Παρασκευάς Θανάσης (σαντούρι).

Μαζί με τον Νάσο Κουντουρά, θα ερμηνεύσουν παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, τα μέλη μας: Γούναρης Αστέριος, Καράπαλης Χαράλαμπος και Κουντουράς Άρης.

Αρχικά είχε προγραμματισθεί το γλέντι να γίνει Κυριακή 24-8-2025 γι’ αυτό τα λαχεία που κυκλοφορούν έχουν ημερομηνία κλήρωσης 24-8-2025.

Στη συνέχεια αναθεωρήθηκε η αρχική απόφαση και γίνεται Παρασκευή 22-8-2025 οπότε η κλήρωση θα γίνει στις 22-8-2025 στη διάρκεια του γλεντιού.