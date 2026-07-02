9.000.000 ευρώ για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών με υπογραφή Κ. Μητσοτάκη

Η χρηματοδότηση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για τη συνολική αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών έχει ένα στοιχείο που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο: φέρει την υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και ανακοινώθηκε από τον ίδιο, μέσα από δήλωσή του στο NewsAuto. Αυτό από μόνο του προσδίδει στην απόφαση ιδιαίτερη πολιτική και αναπτυξιακή βαρύτητα. Δεν πρόκειται για μια τυπική χρηματοδότηση που χάνεται μέσα στη γραφειοκρατική ροή των προγραμμάτων. Πρόκειται για μια κυβερνητική επιλογή πρώτης γραμμής, η οποία αναγνωρίζει ότι το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών δεν είναι μια τοπική εγκατάσταση περιορισμένης εμβέλειας, αλλά μια υποδομή με δυνατότητα να υπηρετήσει έναν ευρύτερο στρατηγικό ρόλο.

Οι Σέρρες έχουν κάθε λόγο να βλέπουν αυτή την εξέλιξη ως μια από τις πιο σημαντικές δημόσιες επενδύσεις των τελευταίων ετών. Όχι μόνο λόγω του ποσού, αν και τα 9 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν από μόνα τους ισχυρή ένδειξη σοβαρής πρόθεσης. Η πραγματική σημασία βρίσκεται στο ότι η χρηματοδότηση έρχεται να πατήσει πάνω σε κάτι που ήδη υπάρχει, ήδη λειτουργεί, ήδη παράγει επισκεψιμότητα, ήδη στηρίζει την τοπική οικονομία και ήδη έχει καταστήσει τις Σέρρες αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών δεν ξεκινά τώρα την πορεία του. Δεν είναι ένα έργο που αναζητεί ταυτότητα από το μηδέν. Είναι μια εγκατάσταση που εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί με αγώνες, διοργανώσεις, προπονήσεις, επισκέπτες, ομάδες, οδηγούς, συνοδούς, μηχανικούς, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η λειτουργία του έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στην πόλη. Ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης, καφέ, πρατήρια, συνεργεία, εμπορικές επιχειρήσεις και μια σειρά επαγγελματιών έχουν κατά καιρούς ευεργετηθεί από την κίνηση που δημιουργεί. Κάθε διοργάνωση δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Είναι μικρή οικονομική ένεση στην πόλη.

Αυτό ακριβώς κάνει τη νέα χρηματοδότηση ακόμη πιο σημαντική. Δεν επενδύει σε μια αβέβαιη υπόσχεση, αλλά σε μια υπαρκτή δυναμική. Δεν επιχειρεί να επινοήσει τεχνητά έναν αναπτυξιακό πόλο, αλλά να ενισχύσει έναν πόλο που ήδη έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Με άλλα λόγια, το κράτος δεν καλείται να χτίσει ένα αφήγημα από την αρχή. Καλείται να δώσει βάθος, υποδομή, αντοχή και προοπτική σε ένα αφήγημα που οι ίδιες οι Σέρρες έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν εδώ και χρόνια.

Η αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου μπορεί να αλλάξει την κλίμακα αυτής της ιστορίας. Μπορεί να επιτρέψει στις Σέρρες να διεκδικήσουν μεγαλύτερες διοργανώσεις, συχνότερη χρήση, υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και λειτουργικότητας, ισχυρότερη προβολή και πιο οργανωμένη παρουσία στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η φράση του Τάσου Χατζηβασιλείου ότι «οι Σέρρες γίνονται η πρωτεύουσα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Βαλκάνια» δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απλή πανηγυρική διατύπωση. Είναι ένας στόχος που αποκτά πλέον πιο ρεαλιστική βάση, εφόσον η εξαγγελία μετατραπεί γρήγορα σε έργο.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η υπογραφή του Πρωθυπουργού ανεβάζει τον πήχη. Όταν μια χρηματοδότηση ανακοινώνεται από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δημιουργεί αυξημένη προσδοκία, αλλά και αυξημένη ευθύνη. Ευθύνη να κινηθούν οι διαδικασίες χωρίς καθυστερήσεις. Ευθύνη να υπάρξει καθαρός σχεδιασμός. Ευθύνη να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα πιάσουν τόπο. Ευθύνη να παραδοθεί ένα έργο που δεν θα περιοριστεί σε αποσπασματικές βελτιώσεις, αλλά θα δώσει στο Αυτοκινητοδρόμιο την εικόνα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την εξωστρέφεια που απαιτεί η επόμενη ημέρα.

Για την τοπική οικονομία, η αναβάθμιση αυτή μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Ο αθλητικός τουρισμός δεν είναι θεωρητική έννοια. Είναι επισκέπτες που διανυκτερεύουν, άνθρωποι που τρώνε στην πόλη, ομάδες που μετακινούνται, τεχνικά συνεργεία που εργάζονται, επαγγελματίες που συνεργάζονται, διοργανώσεις που παράγουν ανάγκες και υπηρεσίες. Είναι εικόνες των Σερρών που ταξιδεύουν πέρα από τα διοικητικά όρια του νομού. Είναι ένα όνομα που μπορεί να ακούγεται πιο συχνά, πιο μακριά και με πιο ισχυρό περιεχόμενο.

Αν αξιοποιηθεί σωστά, το Αυτοκινητοδρόμιο μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από χώρος αγώνων. Μπορεί να γίνει κέντρο αθλητικής δραστηριότητας, τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης, οδικής ασφάλειας, θεματικού τουρισμού και διεθνών συνεργασιών. Μπορεί να συνδεθεί με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την προβολή της πόλης, ακόμη και με τη νέα γενιά που αναζητεί πεδία εξειδίκευσης και δημιουργικής απασχόλησης. Σε μια περιοχή που συχνά συζητά περισσότερο για όσα χάνει παρά για όσα μπορεί να κερδίσει, τέτοιες υποδομές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Δείχνουν ότι η ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη λέξη. Μπορεί να έχει άσφαλτο, ήχο μηχανών, επισκέπτες, φώτα, δουλειές, κρατήσεις, κίνηση και εισόδημα.

Η δημόσια αναγνώριση της σημασίας του Αυτοκινητοδρομίου από τον Πρωθυπουργό έχει και έναν συμβολισμό που αξίζει να κρατηθεί. Οι Σέρρες δεν ζητούν να αντιμετωπιστούν ως περιφέρεια που απλώς περιμένει ενισχύσεις. Ζητούν να αξιοποιηθούν οι πραγματικές τους δυνατότητες. Και στην περίπτωση του Αυτοκινητοδρομίου, η δυνατότητα αυτή είναι χειροπιαστή. Υπάρχει εγκατάσταση. Υπάρχει εμπειρία. Υπάρχει φήμη. Υπάρχει κοινό. Υπάρχει οικονομική επίδραση. Αυτό που έλειπε ήταν η μεγάλη ώθηση. Και αυτή η ώθηση φαίνεται ότι δίνεται τώρα, με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια υποτίμησης.

Ασφαλώς, καμία εξαγγελία δεν αρκεί από μόνη της. Η ιστορία των δημοσίων έργων στην Ελλάδα έχει διδάξει ότι η απόσταση ανάμεσα στην ανακοίνωση και την ολοκλήρωση μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη, αν δεν υπάρξει επιμονή, διοικητική επάρκεια και διαρκής παρακολούθηση. Γι’ αυτό η δήλωση της Δημάρχου Σερρών Βαρβάρας Μητλιάγκα ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι κρίσιμη. Η εξαγγελία πρέπει να γίνει χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να γίνει εργοτάξιο. Και το εργοτάξιο πρέπει να γίνει ένα αναβαθμισμένο Αυτοκινητοδρόμιο που θα επιστρέψει στην πόλη πολλαπλάσια αξία.

Η συμβολή του Τάσου Χατζηβασιλείου στην προώθηση του αιτήματος, όπως επισημαίνεται από τη Δήμαρχο, καθώς και η ανταπόκριση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και η συμβολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, δείχνουν ότι το θέμα κινήθηκε σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων. Αυτό έχει σημασία, διότι τέτοιες επενδύσεις δεν προχωρούν με ευχές. Θέλουν πολιτική βούληση, τεκμηρίωση, πίεση, συνεργασία και συντονισμό. Θέλουν, κυρίως, την αναγνώριση ότι ο τόπος έχει κάτι αξιόλογο να προσφέρει.

Η χρηματοδότηση των 9 εκατομμυρίων ευρώ για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών είναι, λοιπόν, μια πολύ καλή ημέρα για τις Σέρρες, όπως εύστοχα σημείωσε η Δήμαρχος. Αλλά για να γίνει πραγματικά ιστορική ημέρα, πρέπει να αποδειχθεί η αρχή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής διαδρομής. Η υπογραφή του Πρωθυπουργού έβαλε το έργο στην πρώτη γραμμή. Τώρα οι Σέρρες οφείλουν να σταθούν στο ύψος αυτής της ευκαιρίας: με σοβαρότητα, ενότητα, σχέδιο και απαιτητικότητα.

Γιατί το Αυτοκινητοδρόμιο δεν είναι απλώς μια πίστα. Είναι μια από τις λίγες υποδομές του τόπου που μπορούν να μετατρέψουν την επισκεψιμότητα σε οικονομία, την εξωστρέφεια σε εισόδημα και τη φήμη των Σερρών σε αναπτυξιακή δύναμη. Και όταν μια τέτοια προοπτική αποκτά χρηματοδότηση με την υπογραφή του ίδιου του Πρωθυπουργού, τότε η πόλη δεν δικαιούται να τη δει ως μια ακόμη είδηση. Οφείλει να τη δει ως ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.