Πρόσφατα άρθρα
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Νίκου Πασχαλούδη «Αντιλεξικό της γλώσσας στα Σέρρας»
Ο συγγραφέας Νίκος Πασχαλούδης, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Αντιλεξικό της γλώσσας στα ΣέρραςΑπό τη δημοτική στο ιδίωμα» Ο Σερραίος συγγραφέας Νίκος Πασχαλούδης, με καταγωγή από την Τερπνή, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Αντιλεξικό της γλώσσας στα Σέρρας. Από τη δημοτική στο ιδίωμα», από τις Εκδόσεις Λεξίτυπον. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει ουσιαστικά στη μελέτη, την καταγραφή και την ανάδειξη της τοπικής γλωσσικής παράδοσης των Σερρών. Στόχος του βιβλίου είναι να…
Δήμος Βισαλτίας: Ποιες κλιματιζόμενες αίθουσες είναι διαθέσιμες στους πολίτες
Για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών, λόγω καύσωνα και υψηλών επιπέδων υγρασίας, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βισαλτίας ενημερώνει τους πολίτες για την έναρξη λειτουργίας κλιματιζόμενων αιθουσών. Οι σχετιζόμενες αίθουσες είναι: 1) η αίθουσα Αθανασίου Κασακόγια που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου Νιγρίτας από ώρα 07.00 π.μ. μέχρι και 21.00 μ.μ.. 2) το πρώην Δημαρχείου Μαυροθάλασσας από ώρα 07.00 π.μ. μέχρι και 21.00 μ.μ.. 3) το πρώην…
Προσλήψεις στο σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας
Διαγωνισμό για την πρόσληψη (ανδρών – γυναικών) ως προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με σκοπό την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, προκήρυξε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όσον αφορά στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας, προβλέπονται οι εξής θέσεις: Προσωπικό του κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης 14 θέσεις μόνο για άνδρες 3 θέσεις μόνο για γυναίκες Σύνολο: 17 θέσεις Προσωπικό του κλάδου και ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης…
Πανελλαδικές 2026: Άνοδος για το ΔΙΠΑΕ με 3.675 επιτυχόντες και αυξημένες βάσεις εισαγωγής
Ψηλά στις προτιμήσεις των νέων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το ΔΙΠΑΕ – Εντυπωσιακή αύξηση βάσεων σε τμήματα της Πολυτεχνικής και της Σχολής Μηχανικών Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, με βάση τη συνολική κάλυψη θέσεων ανά Πανεπιστήμιο, το ΔΙΠΑΕ καταλαμβάνει την 6η θέση στο σύνολο των Πανεπιστημίων της χώρας, με 3.675 επιτυχόντες από συνολικά 3.740 προσφερόμενες θέσεις (το ποσοστό κάλυψης των θέσεων για το σύνολο των Τμημάτων του Ιδρύματος είναι 98,18%). Επίσης, στα περισσότερα Τμήματα του…
ΙΜΣΝ – Δωρεά φορητού υπερηχογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
Στην δωρεά ενός υπερσύγχρονου ιατρικού μηχανήματος φορητού καρδιακού υπερηχογράφου προχώρησε η Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης προς το Γεν. Νοσοκομείο Σερρών. Το νέο μηχάνημα τύπου Alpion XCUBE i9 ECO, συνολικής αξίας 14.756 ευρώ, αγοράσθηκε και προσεφέρθη από την Εκκλησία των Σερρών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διοικητού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, κ. Χρήστου Κοπατσάρη και της Διευθύντριας της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, κ. Μαρίας Γιανναδάκη. Το νέο μηχάνημα του καρδιακού υπερηχογράφου παραδόθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στις…
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙΑΣ
Φέρεται εις γνώσιν των φιλέορτων Ορθοδόξων Χριστιανών της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής μας ότι πανηγυρίζει το Ιερό Εξωκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Ι.Ν. Αγίου Γεώργιου Νιγρίτης στην περιοχή της Παλιοκκλησιάς. Ως είθισται, έτσι και φέτος, το απόγευμα του Σαββάτου 22 Αυγούστου θα τελεστεί στο ως άνω Ιερό Παρεκκλήσιο στις 7.30 μ.μ. ο Πανηγυρικός Εσπερινός για την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με Αρτοκλασία. Μετά τον Πανηγυρικό Εσπερινό θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με…
Αρθρογραφία
Ένα ανέκδοτο ιστορικό κείμενο-ψήφισμα την 6η Φεβρουαρίου 1913 που αναδεικνύειτην προσπάθεια των Σερραίων για την εθνική τους αποκατάσταση, πριν την απελευθέρωση τον Ιούνιο του 1913 από τον ελληνικό στρατό, και έρχεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Εισαγωγή Τον Οκτώβριο του 1912 κηρύχθηκε ο πόλεμος των συνασπισμένων βαλκανικών κρατών Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Μαυροβουνίου εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ελληνικός στρατός κινήθηκε προς τη Μακεδονία και την Ήπειρο, ο Βουλγαρικός στρατός προς την Ανατολική Μακεδονία –…
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Πρωτοσέλιδα
Κεντρική Μακεδονία
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η συνεστίαση που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Νιγρίτας, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου, νυν Συλλόγου Γυναικών Νιγρίτας, σε ζεστό και φιλόξενο κλίμα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιερατικός Επίτροπος Νιγρίτης, αιδ. π. Γεώργιος Κελεμπέκης, ο οποίος ευλόγησε την Αγία Βασιλόπιτα, πλαισιούμενος από τους αιδ. πατέρες π. Βασίλειο Κουτσούρα, π. Δημήτριο Μεργιανιώτη και τον οικείο εφημέριο της ενορίας, π. Αθανάσιο Τσιανακά. Παρόντες ήταν επίσης η…