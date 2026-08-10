Ο συγγραφέας Νίκος Πασχαλούδης, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Αντιλεξικό της γλώσσας στα ΣέρραςΑπό τη δημοτική στο ιδίωμα» Ο Σερραίος συγγραφέας Νίκος Πασχαλούδης, με καταγωγή από την Τερπνή, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Αντιλεξικό της γλώσσας στα Σέρρας. Από τη δημοτική στο ιδίωμα», από τις Εκδόσεις Λεξίτυπον. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει ουσιαστικά στη μελέτη, την καταγραφή και την ανάδειξη της τοπικής γλωσσικής παράδοσης των Σερρών. Στόχος του βιβλίου είναι να…