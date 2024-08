Ένας νεαρός δεξιοτέχνης της κιθάρας με ελπιδοφόρο μέλλον

Η πρόσκληση που κρατούσα στα χέρια μου αφορούσε το προδιπλωματικό ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας ένός αξιόλογου τελειόφοιτου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Στο πιάνο τον θα τον συνοδευσε ο Νίκος Κυριόσογλου.

Ηταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα στη φιλόξενη αίθουσα της Βιβλιοθήκης, όπου μάλλον βρέθηκα τυχαία ένα απόγευμα Μαΐου, που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Το ρεσιτάλ κιθάρας με έναν virtuazo της κιθάρας των Χρυσόστομο Τζεβελέκο αποδείχθηκε

μοναδική ευκαιρία για να απολαύσει κανείς σε τόσο υψηλό επίπεδο την τέχνη της κιθάρας, σ’ ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα από το αντικείμενο, ωστόσο με συνεπήρε η ερμηνεία του

του νέου αυτού καλλιτέχνη.

Την εσωτερική λάμψη που διαθέτει ο καλλιτέχνης την απέδωσε και στο παίξιμο της κιθάρας. Είχα μάλιστα την ευκαιρία να “κρυφακούσω” δίπλα μου τους ειδικούς εγνωσμένου

κύρους

που ήρθαν να ακούσουν τον ίδιο και τον

Κυριόζογλου από μακριά .

Ο πρώτος καταξιωμένος εδώ και καιρό, ενώ ο άλλος τώρα ξεκινάει το βήματά του.

“Πρόκειται για έναν αυριανό καλλιτέχνη με στόφας σπάνια” όπως συμφώνησαν μεταξύ τους.

Ομολογώ ότι ένιωσα μια κρυφή ικανοποίηση γιατί ταυτίστηκε

η άποψη τους για τον νεαρό Χρυσόστομο Τζεβελέκο με τη δική μου και συνέχισα να απολαμβάνω τις στιγμές.

Μάλλον

σπάνιες για την πόλη μας, σε αυτό το επίπεδο.

Λίγο μετά ψάχνοντας το ίντερνετ έμαθα ότι

ανοιξε τα φτερά του ο Σερραίος κιθαρίστας για ξένους προορισμός όπου και εκεί θα διακριθεί :Ιταλία, Ολλανδία κ.α.

Ποιος είναι…

Ο Χρυσόστομος Τζεβελέκος γεννήθηκε το 2004 στις Σέρρες. Ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας στην ηλικία των έντεκα ετών με δασκάλους τους κ. Δ. Αρναούτογλου και Γ. Σίσκο. Είναι τελειόφοιτος του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στην τάξη κλασικής κιθάρας του Θάνου Μήτσαλα.

Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς μεταξύ των οποίων: Muse International Music Competition 2021(First Prize ),Tryavna Art Festival 2021 (First Prize),7th Pleven Guitar Festival (Second Prize), III Tassos Pappas Competition 2021(First Prize) ,XI Palaio Faliro Guitar Festival 2023 (Open Category)-(First Prize) ,VI Competition ”Orpheus Soloists” 2023(First Prize), Guitar Feasts 2023 (Open Category) – (First Prize)

