Αγιασμός στη μικτή χορωδία του Δήμου Βισαλτίας

Η εν λόγω χορωδία διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο της μουσικής παιδείας των μελών της και την καλλιτεχνική της αρτιότητα

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 ο καθιερωμένος αγιασμός για την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής χρονιάς της μικτής χορωδίας του Δήμου Βισαλτίας. Η σύντομη τελετή έλαβε χώρα στην αίθουσα «Αθανάσιος Κασακόγιας» στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Βισαλτίας στη Νιγρίτα και σε αυτήν ιερούργησε ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, π.Γεώργιος Κελεμπέκης.

Οι υπεύθυνοι της χορωδίας ευχαρίστησαν τη δημοτική αρχή της Βάνας Πλιάκου για την έμπρακτη στήριξη και τη συνεργασία και υποσχέθηκαν ότι και τη νέα χρονιά η μικτή χορωδία του Δήμου Βισαλτίας θα συμβάλει με το υψηλό εποίπεδό της να διανθίζει μουσικά τα κάθε λογής πολιτιστικά δρώμενα της ευρύτερης περιοχής.