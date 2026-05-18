Αδιαχώρητο στην εκδήλωση Χατζηβασιλείου για τους εθισμούς στις Σέρρες, με τη Δόμνα Μιχαηλίδου και τον Χρήστο Δερμεντζόπουλο. «Τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι χρειαζόμαστε την υποστηρικτική παρέμβαση της Πολιτείας», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στην ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Σύγχρονη Κοινωνία και Εθισμός. Νέες Μορφές, Νέες Γενιές», που διοργάνωσε την Πέμπτη 7 Μαΐου στο ξενοδοχείο Elpida Resort, στις Σέρρες.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι ανέλαβε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία «συναισθανόμενος το βάρος της ευθύνης που έχουμε, τόσο ως πολιτικοί όσο και ως πολίτες, απέναντι στην κοινωνία και, κυρίως, απέναντι στις νεότερες γενιές». Όπως επεσήμανε, ο εθισμός στη σύγχρονη εποχή δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές μορφές εξάρτησης, αλλά επεκτείνεται στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, στον τζόγο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες, με μορφές που μεταβάλλονται διαρκώς και επηρεάζουν όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, στο πλαίσιο της έρευνας ESPAD 2024, επισημαίνοντας ότι «τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού» και ότι «η πλειοψηφία των 16χρονων που αναπτύσσουν εξαρτήσεις και εθισμούς στη σχολική ηλικία συνεχίζει να κουβαλά το ίδιο φορτίο και στην ενήλικη ζωή».

Ο Σερραίος βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στον ψηφιακό εθισμό, σημειώνοντας ότι αφορά όλες και όλους. Παράλληλα, ανέδειξε ως δεύτερη μεγάλη πρόκληση το κοινωνικό στίγμα, τονίζοντας ότι η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον εθισμό ως αδυναμία χαρακτήρα και όχι ως νόσο, με αποτέλεσμα όσοι χρειάζονται βοήθεια να αργούν να τη ζητήσουν.

Όπως υπογράμμισε, η πρόληψη, η ενημέρωση και η έγκαιρη παρέμβαση στη σχολική ηλικία είναι η μόνη αποτελεσματική απάντηση. Κάλεσε τους πολίτες να μιλούν και να ζητούν βοήθεια από τις υπηρεσίες της Πολιτείας. Παράλληλα, εξήρε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την προστασία παιδιών και ανηλίκων από τις σύγχρονες μορφές εθισμού: «Η χώρα μας είναι στις πρωτοπόρες της Ευρώπης στο πεδίο της πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης», τόνισε.

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ο ρόλος της οικογένειας και της Πολιτείας

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επικέντρωσε την τοποθέτησή της στον ψηφιακό εθισμό, επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να εντοπίσει το πού ξεκινά η εξάρτηση, η οποία πλέον δεν αφορά μόνο ουσίες και ποτό αλλά και μορφές εθισμού με έντονο ψυχολογικό στοιχείο. Τόνισε ότι, εφόσον ακόμη και οι ενήλικες δυσκολεύονται να βάλουν όρια στη χρήση του κινητού, γίνεται σαφές πόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για τα παιδιά. Υπογράμμισε ακόμη ότι η τεχνολογία είναι εδώ, όμως τα όρια οφείλουν να τα βάζουν οι γονείς και η Πολιτεία, όχι μόνο μέσα από κανόνες, αλλά και μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση της οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη σημασία της απαγόρευσης των κινητών στα σχολεία αλλά και τον θεσμό των εργαστηρίων δεξιοτήτων στα σχολεία ως έργα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Χρήστος Δερμεντζόπουλος: Ψηφιακά εργαλεία προστασίας της νέας γενιάς

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος εστίασε στην ανάγκη η Πολιτεία να μην αφήνει τους γονείς μόνους απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Όπως σημείωσε, το Kids Wallet δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο αλλά μια εφαρμογή γονικού ελέγχου που αγγίζει τον πυρήνα της οικογένειας και δημιουργεί ένα ψηφιακό περιβάλλον κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών. Παράλληλα, ανέδειξε τους κινδύνους από την υπερβολική χρήση των social media, τα διαδικτυακά παιχνίδια και τον διαδικτυακό τζόγο, ενώ προειδοποίησε και για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στην παραπληροφόρηση και στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης. Όπως είπε, ένα στοιχείο που του προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι ότι τέσσερα στα δέκα παιδιά που ασχολούνται με τα διαδικτυακά παιχνίδια, έχουν έρθει σε επαφή με αγνώστους. Υπογράμμισε δε ότι, όπως υπάρχουν κανόνες για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα, έτσι πρέπει να υπάρχουν όρια και για τα ψηφιακά μέσα.

Θανάσης Θεοχάρης: Οι νέες μορφές εξάρτησης τρέχουν πιο γρήγορα από τις αντιδράσεις μας

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Θανάσης Θεοχάρης επεσήμανε ότι οι παραδοσιακές εξαρτήσεις βρίσκουν πλέον νέους τρόπους διείσδυσης σε ευάλωτες ομάδες, μέσα από το dark web, τα QR codes και τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Τόνισε ότι οι εξαρτήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από όσο προλαβαίνει να αντιδράσει η κοινωνία και ανέδειξε ιδιαίτερα τον «σκοτεινό τζόγο» στο διαδίκτυο, όπου τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε ουσίες και παράνομες συμπεριφορές. Επίσης, ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι εντός του 2026, οι Σέρρες αποκτούν Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, που θα απευθύνεται σε ενήλικες και σε ανηλίκους, προσφέροντας υποστήριξη σε οικογένειες, παιδιά, σχολεία και πολίτες που έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα εξάρτησης. Ο ίδιος συνέδεσε ευθέως τη δημιουργία του νέου κέντρου με την πρωτοβουλία και την επιμονή του Τάσου Χατζηβασιλείου.

Ευαγγελία Δούμα: Τα παιδιά χρειάζονται όρια αλλά και αντισταθμίσματα

Η Αστυνομική Διευθύντρια Σερρών Ευαγγελία Δούμα υπογράμμισε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να ελέγξουν τα πάντα πατώντας λίγα κουμπιά, όμως στην πραγματική ζωή οι ανθρώπινες σχέσεις, η εργασία και η οικογενειακή ζωή απαιτούν προσπάθεια και επιμονή. Τόνισε ότι, εκτός από τα εργαλεία και τις απαγορεύσεις, απαιτείται ανθρώπινη παρουσία και ουσιαστική στήριξη, καθώς η απαγόρευση από μόνη της μπορεί πρόσκαιρα να φέρει αποτελέσματα, χωρίς όμως να λύνει το πρόβλημα σε βάθος. Όπως ανέφερε, ο γονιός πρέπει να είναι παρατηρητικός, να αντιλαμβάνεται έγκαιρα πότε κάτι έχει αλλάξει και να ζητά άμεσα βοήθεια από ειδικούς, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα.

Φανή Ασπουγαλή