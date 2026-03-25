«ΑΕ Νιγρίτας»: Η σούπερ ομάδα της δεκαετίας του 1980

Του Δημήτρη Νάτσιου

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕ Νιγρίτας της περιόδου 1983-1984

Πάνω αριστερά: Γκουγκούδης, Αμπίος, Κανέλης, Βαλσαμάκης Δίγκας, Σελαλματζίδης, Ψυρούκας, Γάδος.

Μεσαία σειρά: Ρίζος, Χατζάρας, Μαλιώκας, Μηλτσιούδης, Νικολαϊδης.

Κάτω σειρά: Χατζηστραβός, Δρίτσας, Καρκανέβατος, Χατζόγλου, Νασκούδης, Μπαλαμπανίδης.

Από τη φωτογραφία απουσιάζουν οι Ιλάς, Λυμπούδης, Μητρούδης , Μπακιρτζίδης Γιάννης και Λεωνίδας,

Αδάμ Σταμπουλής, Αμπατζής.

Η ομάδα ποδοσφαίρου της Νιγρίτας με νεαρούς από τη Νιγρίτα και τη Βισαλτία που αγωνιζόταν στη Δ΄ Εθνική

Η ομάδα της ΑΕ Νιγρίτας διένυε το τρίτο έτος της ζωής της, ιδρύθηκε το 1981, ύστερα από τη συγχώνευση του ΑΟ Νιγρίτας και της Προοδευτικής, αγωνιζόταν στη Δ΄ Εθνική, κάνοντας πρωταθλητισμό, είχε προπονητή τον Τάκη Ηλιάδη και Πρόεδρο τον αείμνηστο Μίμη Μπάτιο. Είχε κερδίσει ένα κύπελλο της ΕΠΣ Σερρών το 1983, αλλά τη χρονιά εκείνη αποκλείστηκε από την Ελπίδα Σκουτάρεως με σκορ 3-2. Άλλωστε ο θεσμός του Κυπέλλου λέγεται και όντως είναι ο θεσμός των εκπλήξεων!

Σημασία έχει, πάντως, ότι η ΑΕΝιγρίτας εξέφρασε εκείνη την εποχή (σσ αρχές της δεκαετίας του 1980) την επιθυμία του φίλαθλου κόσμου της Νιγρίτας για εκπροσώπηση σε κατηγορίες εθνικού επιπέδου. Οι ποδοσφαιριστές της κατάγονταν από τη Νιγρίτα και από την ευρύτερη Βισαλτία, αφού σε κάθε χωριό υπήρχαν ταλαντούχοι αθλητές, που διψούσαν για διάκριση.

Σήμερα, δυστυχώς, η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου διαφορετική, καθώς όλη η επαρχία Βισαλτίας διαθέτει ένα και μόνο ένα ενεργό ποδοσφαιρικό σωματείο! Πρόκεται για την ομάδα της Νιγρίτας.

πηγή φωτογραφίας: προσωπικό αρχείο Δημήτρη Νάτσιου