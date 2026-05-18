Αναλυτική ενημέρωση για την Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα»- Εκδήλωση από το Επιμελητήριο και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Το Επιμελητήριο Σερρών και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ συνεργάστηκαν άριστα για μία ακόμη φορά, με στόχο την διαφώτιση και ενημέρωση των Σερραίων επιχειρηματιών. Η ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησαν από κοινού, το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου, αφορούσε στην παρουσίαση της Δράσης «Παράγουμε στην Ελλάδα» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027).

Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Αθανάσιος Μαλλιαράς ευχαρίστησε τόσο την την ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ για την ουσιαστική και πλήρη ενημέρωση που προσφέρει πάντα. όσο και τους Σερραίους επιχειρηματίες που έσπευσαν να λάβουν πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα.

Επιπλέον, ο κ. Μαλλιαράς τόνισε πως η στόχευση του Επιμελητηρίου Σερρών για μέλη πλήρως ενημερωμένα που ακολουθούν τις εξελίξεις και εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία ανάπτυξης, παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

Την πολύ καλή συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών επισήμανε και ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, Σπύρος Σκοτίδας, τονίζοντας πως το «Παράγουμε στην Ελλάδα» αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένες ώστε να καταθέσουν ορθές και ολοκληρωμένες προτάσεις προς ένταξη στη Δράση.

Για όλες τις προϋποθέσεις , τους όρους αλλά και τα ιδιαίτερα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν ώστε να κριθούν επιλέξιμοι, ενημέρωσε τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών ο Βασίλης Αβραμίδης, Υπεύθυνος Δράσης της ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ.

Ακολούθησε συζήτηση με τους επιχειρηματίες όπου ετέθησαν ερωτήματα και δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις.

Λίγα λόγια για τη Δράση:

Η Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» έχει στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 50% έως και 55% (bonus ταχείας υλοποίησης).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+) και Εθνικούς Πόρους.

